Калуга, 24 апреля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, в Калуге состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе комиссии приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов и депутаты Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы Калуги 24.04.2018

В ходе заседания с кандидатами на пост городского головы было проведено индивидуальное собеседование и рассмотрены представленные концепции социально-экономического развития Калуги.

Участвующий в конкурсе руководитель департамента отраслевого развития АНО «Агентство по технологическому развитию» Виталий Еремеев основной упор в своей концепции сделал на рост населения Калуги до полумиллиона человек и создание ста тысяч новых рабочих мест за счёт развития сектора информационных технологий, привлечения инвестиций и создания малых промышленных предприятий.

Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский в числе основных направлений развития города обозначил следующие приоритеты: создание комфортной городской среды, развитие промышленного комплекса Калуги, персонификацию социальной политики, расселение ветхого и аварийного жилья с последующей комплексной застройкой, модернизацию системы ЖКХ, с привлечением инструментов государственно-частного партнёрства, создание индустрии переработки отходов и эффективной системы уборки города, а также внедрение передовых технологий в систему муниципального управления.

Окончательное решение о назначении на должность городского головы будет принято депутатами Городской думы в ходе тайного голосования 27 апреля.