Ереван, 24 апреля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Временно исполняющей обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян сегодня, 24 апреля, в связи со 103-й годовщиной Геноцида армян в Османской империи обратился с посланием, в котором поблагодарил, что его вчерашний призыв деполитизировать день Геноцида армян был принят.

facebook.com/Karen.Karapetyan Карен Карапетя в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване

«Дорогие соотечественники,

Сегодня 24 апреля — день поминовения жертв Геноцида армян, когда всё армянство в Армении, Арцахе и диаспоре, склоняет головы перед памятью невинных жертв первого геноцида XX века.

Произошедшее в Османской Империи было тяжелейшей трагедией не только для переживших геноцид, но и для всех частей армянского народа.

Геноцид изменил судьбу армянского народа и заставил нас увидеть многочисленные лишения и страдания в будущем.

Мы, однако, оказались сильнее наших палачей, и нашли в себе силу возродиться, создать независимое государство и самостоятельно управлять своей судьбой.

Сегодня мы проходим очередной труднейший этап нашей новейшей истории. Вчера я призвал все политические силы деполитизировать этот день. Я благодарен, что этот призыв был принят, и сегодня мы показываем миру, что, несмотря на существующие трудности и нерешённые внутренние проблемы, мы едины и сплочённы. Это также наш долг перед безвинными жертвами.

Мы подтверждаем нашу решимость строить крепкое государство, свободное и цивилизованное общество, и ничто не может заставить нас свернуть с пути построения страны нашей мечты».https://scontent.fevn2−1.fna.fbcdn.net/v/t31.0−8/30420235_1657902940945698_3437000458070684672_o.jpg?_nc_cat=0&oh=baea2f7f61e99da940fc150db57667da&oe=5B587935ебовало отставку премьер-министра Армнеии Сержа Саргсяна, Никол Пашинян заявил, что сегодня, 24 апреля, его сторонники ограничатся рамками мероприятий, связанных с годовщиной Геноцида армян.

Читайте также: Второй этап переговоров о «передачи власти» пройдет в Армении 25 апреля

25 апреля Карен Карапетян и Никол Пашинян проведут переговоры, на которых, по словам Пашиняна, будет обсуждаться передача власти без потрясений.