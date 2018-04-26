Вашингтон, 27 апреля, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Вроде бы странно, что такая простая вещь, как памперс, появилась так поздно — лишь в 60-х годах ХХ века. Века, который ознаменовался невиданными техническими прорывами. Человек уже начал осваивать космос, а мамы все так же пеленали своих новорожденных детей в пеленки, потом бесконечно стирали и кипятили. Об истории появления подгузника рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Pampers

Прогрессу долгое время было не до того, женщина получила все равные с мужчиной права, и этого вроде как и хватало. Все изменил американский химик, ставший дедушкой и ухаживавший за своими внуками. Меняя пеленку за пеленкой, он вдруг понял, что их не обязательно стирать, их можно просто выбрасывать.

Первые опыты Виктора Миллза (так звали этого дедушку-химика) оказались неудачными: ребенка предлагалось одевать в пластиковые трусы со вложенной в них особой прокладкой. Но в жаркую погоду кожа под таким приспособлением мгновенно начинала преть, и Миллзу пришлось отказаться от этой затеи. Вскоре он придумал то, что более всего походило на современный памперс, а компания Procter & Gamble, где он работал технологам, воодушевленно приступила к производству новинки, назвав ее от английского глагола to pemper — баловать.

Технологически с тех пор памперсы сильно изменились. Они стали гораздо легче и удобней, освободив женщин всего мира от лишней — в этом случае действительно лишней — заботы. И тем большая слава нашим мамам, которые вырастили нас без одноразовых подгузников.

А какие мифы окружают современные памперсы?

Читайте статью Поздравляем памперсы с 52-летием и желаем им.. и другие публикации Игоря Свирина.