Вильнюс, 24 апреля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Посол России в Литве Александр Удальцов сегодня, 24 апреля, прокомментировал созванное премьером Литвы совещание о направлениях внешней политики, на котором в том числе обсуждались российско-литовские отношения. Комментарий опубликован на странице посольства РФ в Литве в социальной сети Facebook.

Flickr.com Гвоздь в крышку гроба

По словам дипломата, информация о созванном совещании у премьера «вызвала несколько недоуменных вопросов».

«Во-первых, зачем собирать «совет в Филях» по проблематике в том числе взаимоотношений с Россией, если заранее объявлено, что ни о каком улучшении отношений с ней речи быть не может априори? Видимо, речь в таком случае шла об очередной порции гадостей в адрес нашей страны? Впрочем, для этого специально собираться не надо: они извергаются власть предержащими перманентно и даже инициативно», — говорится в комментарии.

Дипломата также удивил итог обмена мнениями по двусторонним отношениям с выводом о том, что «улучшать их должен партнер, выполняя бредовые требования местной стороны». Ответ, подчёркивается в комментарии, очевиден: «просто нелепо»!

«Если говорить серьезно, то именно литовские власти загнали, причем целенаправленно и умышленно, наши отношения в тупик и с завидным упорством продолжают этот бесперспективный и для самой Литвы курс. По вине официального Вильнюса в системе российских внешнеполитических приоритетов Литва как их объект явно смазалась. Говорить же о каких-то шагах, к примеру возобновлении работы Межправительственной комиссии, бессмысленно, пока её с литовской стороны возглавляет нынешний руководитель внешнеполитического ведомства ЛР. Впрочем, уверен, жизнь всё расставит на свои места и отдаст должное «гробовщикам» наших двусторонних отношений. Внимательный наблюдатель отметит, что этот процесс уже начался, однако пока не во властных структурах», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис созвал совещание по внешней политике, на котором в том числе присутствовал посол Литвы в РФ.

Новостное агентство BNS со ссылкой на свои источники отмечало накануне встречи, что премьер заинтересован в активизации отношений с РФ, однако после встречи глава МИД Линас Линкявичюс заявил, что «коррекций в политическом поведении нет, для этого нет предпосылок».

«Я сказал еще раз — нет предпосылок менять какие-либо цели, корректировать политическое поведение», — сказал Линкявичюс, подчеркнув, что потепление в отношениях с Россией возможно только по ее инициативе.

«Потепление должно идти с их стороны, со стороны тех, кто замораживает. Я категорически отметаю рассуждения о том, что мы должны что-то сделать, чтобы улучшить отношения. Я уже говорил и вам, возможно, не раз: мы не оккупировали Крым, мы не оккупировали 20% территории Грузии, мы не вмешиваемся в политическую систему других стран или выборы, мы не видим, что тут должны улучшать. (…) Если кто-то представляет улучшение отношений за счет уступок в этих сферах, то их не будет», — заявил Линкявичюс (цитата по BNS). О том, что внешнеполитический курс Литвы по отношению к России не изменится, накануне встречи также объявили в канцелярии премьер-министра.

Напомним также, что в январе 2018 года в Литве широко обсуждалась фраза премьер-министра Саулюса Сквернялиса, который, критикуя состояние российско-литовских отношений, заявил, что Литва является «уникальным государством ЕС», у которого вообще нет никаких отношений с РФ.

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