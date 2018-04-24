Иркутск, 24 апреля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом», общий долг которого перед кредиторами составляет более 34 млн рублей, признано банкротом, принято решение о введении на предприятии процедуры конкурсного производства до 11 октября 2018 года. Об этом сегодня, 24 апреля, уведомил Арбитражный суд Иркутской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На ипподроме

Ранее этот старейший конноспортивный центр Иркутска, 100% акций которого принадлежит государству, планировали приватизировать и модернизировать, построить конноспортивную школу, создать тотализатор. Чтобы погасить долги предполагалось продать участок земли площадью 7373 тыс. кв. м, принадлежащий ипподрому. Но именно он в итоге и стал причиной, по которой приватизация не состоялась. В декабре 2017 года акции ОАО были выставлены на продажу за 298,3 млн рублей, но активисты ОНФ заявили, что их рыночная стоимость занижена на 700 млн рублей.

«Земли, принадлежащие ипподрому, представляют особую ценность. Они находятся в части города, которая активно застраивается. В Иркутске стоимость подобных участков начинается от 500 тыс. рублей за 100 кв. м. Если оценивать объект исходя только из рыночной стоимости участков, которые ему принадлежат, упущенная выгода может составить около 700 млн рублей», — поясняли общественники.

На базе ипподрома находятся восемь конных клубов, клуб иппотерапии для людей с ограниченными возможностями. Он является крупнейшей в Приангарье соревновательной площадкой. Поэтому представители общественности Иркутской области написали несколько писем в приемную президента России Владимира Путина с просьбой спасти это общественно значимое учреждение. В частности, к главе государства обращались: спортсмены и любители конного дела региона (около 100 подписей), коневладельцы и заводчики (почти 50 подписей), а также президент РОО «Федерация конного спорта Приангарья» Ольга Тихомирова и руководитель Бурятского регионального управления ОАО «Росипподромы» Федор Шантагаров.

Удастся ли конкурсному управляющему (им назначен Вадим Будневский) решить проблемы и сохранить один из старейших ипподромов в Сибири (он был открыт в 1900 году) станет известно не ранее осени.