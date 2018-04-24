Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В ближайшие три года электросетевая компания «Ленэнерго» (входит в холдинг «Россети») намерена инвестировать в развитие электроэнергетики Петербурга 60 миллиардов рублей. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерняя Фонтанка

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил схему и программу перспективного развития электроэнергетики Северной столицы на 2018−2022 годы. Она была представлена общественности на публичных обсуждениях в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга.

Как сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе Стратегического партнерства «Северо-Запад», в «Ленэнерго» подчеркивают, что на строительство, реконструкцию и модернизацию подведомственных объектов не будет потрачено ни копейки бюджетных денег: все работы сетевая компания выполнит за счет собственных средств.

По итогам реализации масштабных инвестиционных планов «Ленэнерго» рассчитывает значительно улучшить все показатели своей работы. Например, средняя продолжительность прекращения подачи электроэнергии, которая сегодня составляет два часа, к концу 2018 года должна сократиться до полутора часов, а к 2020 году — до 1 часа 18 минут.

«К 2030 восстановление подачи электроэнергии не должно превышать одного часа. Также должно значительно снизиться число аварий, в том числе, благодаря реконструкции и модернизации сетевых сооружений. На данный момент в них нуждаются 275 объектов», — отметили в пресс-службе.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» оказывает содействие органам власти и инфраструктурным компаниям в работе по синхронизации планов в рамках соглашений, подписанных регионами СЗФО и с инфраструктурными компаниями, в числе которых ПАО «Ленэнерго». Одним из инструментов такой синхронизации является организация инвестиционных энергетических конференций и публичных слушаний.

«Мероприятия позволяют экономить время и бюджеты, грамотно распределять силы и, в конечном итоге, улучшать социально-экономические показатели конкретного региона и округа в целом», — подчеркивает исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Добавим, что к 2019 году в петербургском регионе планируется ввести три цифровых подстанции и первый на территории России «Цифровой район электрических сетей». Пилотные проекты по созданию цифровых подстанций определены на базе центров питания 110 кВ «Мартышкино», 35 кВ «Детскосельская» и трансформаторной подстанции «Лисий нос». Сроки завершения работ — 2019 год.

Это позволит диспетчерам дистанционно может осуществлять подключение по резервным схемам в случае аварий, фиксировать превышение нормативов потребления. Первыми под модернизацию попадут Центральный, Петроградский, Василеостровский и Курортный районы Санкт-Петербурга.

Кроме того, в планах мероприятий «Ленэнерго» по снижению потерь — 100% оснащение приборами учета всех объектов компании к 2020 году в Петербурге и в Ленинградской области. Планируется, что уровень потерь сократится на 0,8 млрд кВтч.

Читайте также: Энергетики восстановили подачу электричества в Петербурге

Напомним, что в Петербурге энергоаварии происходят не так уж редко. Например, вечером 27 февраля текущего года без электроснабжения некоторое время оставались около 200 жителей Адмиралтейского района.

3 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге из-за аварийной ситуации на Первомайской ТЭЦ произошло массовое отключение электроэнергии. Без света тогда осталось более 100 тысяч человек в Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском районах. Остановился городской электротранспорт, выключились светофоры. На восстановление электричества понадобилось около двух часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария в электросетях оставила без электричества свыше 20 тыс. петербуржцев

В Ленинградской области энергоаварии чаще всего связаны с неблагоприятными погодными условиями, например, штормовым ветром. Так, в конце декабря 2017 года без света оказались более шести тысяч человек. Ремонтные работы проходили в условиях сильного ветра.