Париж, 24 апреля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 24 апреля, в связи со 103-й годовщиной Геноцида армян в Османской империи обратился с посланием к президенту Армении Армену Саркисяну.

Photolure Мемориальный комплекс в Ереване, посвящённый жертвам Геноцида армян 1915 года

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в послании говорится:

«Господин Саркисян!

Мы вместе с Вами вспоминаем 24 апреля 1915 года и бойню 600 представителей армянской интеллигенции в Константинополе, которая знаменует начало первого геноцида XX века. Мы никогда не забудем мужчин, женщин и детей, которые нашли свою смерть в изгнании от голода и холода и истощения.

Франция устами Жоржа Клемансо, Анатоля Франса, Жана Жореса осудила армянские погромы в Османской империи, приняла многих выживших. Вместе с Великобританией и Россией Франция еще 25 мая 1915 года охарактеризовала эти погромы как преступление против человечества и цивилизации. В сентябре 1915 года французскому флоту под обстрелом удалось спасти 4000 беженцев из Муса Лера.

Память о геноциде и значение его уроков касается каждого из нас. В день 103-й годовщины Геноцида армян шлю Вам и Вашему народу самые теплые и дружеские пожелания.

Прошу Вас, господин президент, примите заверения в глубочайшем уважении».

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24 апреля армянские общины по всему миру поминают жертв геноцида, погубившего полтора миллиона человек, по тому времени приблизительно треть нации.

24 апреля 1915 года был издан приказ об уничтожении армянской интеллигенции Стамбула — столицы Османской Турции. Эта дата отмечается как начало Геноцида армян. Начиная с мая 1915 года в ходе массовых депортаций были истреблены сотни тысяч стариков, женщин и детей. В целом жертвами геноцида стали около 1,5 миллионов армян.

Геноцид армян в Османской империи 1915 года признан рядом государств (Россия, Уругвай, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Чили, Ватикан, Боливия, Австрия, Люксембург, Бразилия). Геноцид армян признали также Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Официально признали и осудили Геноцид армян 48 из 50 штатов США. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.

В некоторых странах отрицание факта Геноцида армян считается преступлением. Тем не менее нынешнее турецкое правительство, как и его предшественники, отрицает факт геноцида.