Баку, 24 апреля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Азербайджан готов продолжить переговоры «со здравомыслящими политическими силами Армении» по вопросу мирного и скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он также опроверг заявление армянской стороны о концентрации азербайджанской военной техники и живой силы на линии соприкосновения войск в период политического кризиса в Армении.

Министерство обороны Нагорного Карабаха 21 апреля сообщило о скоплениях в последние дни живой силы и военной техники азербайджанской армии на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, опубликовав соответствующие видеоматериалы.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 23 апреля распространил следующее заявление через социальные сети:

«В эти дни на фоне политических процессов в Армении Азербайджан мобилизует технику и военнослужащих на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что позволяет нам предположить о новой инициативе Баку. Международное сообщество, и в первую очередь страны Минской группы ОБСЕ, должны применить соответствующие усилия по сдерживанию Баку».

Минская группа ОБСЕ 23 апреля выступила с заявлением касательно ситуации в регионе, текст заявления приводится на сайте ОБСЕ.

«В свете последних политических событий в регионе и возможности эскалации на линии соприкосновения сопредседатели Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту — Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) — подчеркивают решающее значение соблюдения сторонами режима перемирия и в частности отвода тяжелого вооружения подальше от передовой», — говорилось в сообщении.

Сопредседатели призывают стороны принять немедленные меры по сокращению уровня напряженности и ожидают скорейшей встречи со сторонами для возобновления интенсивных переговоров по поиску долгосрочного и мирного урегулирования конфликта.

До президентских выборов в Азербайджане и выборов президента и премьер-министра в Армении Баку неоднократно заявлял, что после электорального периода в двух странах переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта активизируются.

Ещё до своей отставки с поста премьер-министра Серж Саргсян связал свой уход с решением проблемы Нагорного Карабаха.

Серж Саргсян заяил, что его назначение на должность премьер-министра «было обусловлено одним простым обстоятельством».

«В этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное разрешение арцахской [карабахской — ИА REGNUM ] проблемы, — написал Саргсян в своем ответе на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс». — В моем представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели».