Кострома, 24 апреля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В деревне Будихино Костромской области 5 и 6 мая впервые пройдет фестиваль «Пастушьи забавы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» ТК «ВокзалЪ «Кострома Сырная»

На площадке ТК «ВокзалЪ «Кострома Сырная» состоится фестиваль-реконструкция народного крестьянского праздника «Егорьев день».

В программе фестиваля экскурсионная программа в музее «Историческая сыроварня», мастер-класс по росписи коров, парад пастушьих собак «Егорьева краса», деревенские зооуголки, конкурс детских рисунков, обучение игре в русскую лапту.

Главным событием праздника станет конкурс на звание лучшего пастуха Центральной России «Возьмы быка за рога». Гости праздника смогут на скорость выпить литр молока, пострелять из лука, поймать бегающего гуся, облиться холодной водой и поиграть в лапту. Кто наберет больше очков, тот и станет «лучшим пастухом Центральной России».

На праздник ждут гостей со всей страны. В рамках фестиваля пройдет конкурс «Пастушьи забавы глазами фотографа», где каждый обладатель фотокамеры сможет попробовать свои силы в репортерском деле. Лучшие фотографы получат призы, их снимки примут участие в фотовыставке.