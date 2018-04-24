Тегеран, 24 апреля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани вновь предупредил США о последствиях отмены ядерной сделки, сообщает 24 апреля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Данное заявление было сделано во время проходящей в Вашингтоне встречи между лидерами США и Франции.

Соединенные Штаты столкнуться с серьезными последствиями, если Вашингтон примет решение разорвать соглашение 2015 года, убежден Рухани.

«Если кто-то хочет предать нашу нацию и сделку, они испытают воздействие серьезных последствий», — подчеркнул президент Ирана.

Правительство Ирана и его народ будут усилено сопротивляться любым действиям из Вашингтона.

Напомним, ядерная сделка между Ираном с одной стороны и членами СБ ООН и Германией с другой была заключена в 2015 году, когда главой Белого дома был Барак Обама. Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании разорвать данное соглашение.