Ереван, 24 апреля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. 25 апреля в Ереване пройдут переговоры между Николом Пашиняном, который возглавляет протестное движение против премьерства Сержа Саргсяна, с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, на которых будет обсуждаться передача власти без потрясений. Об этом заявил Никол Пашинян на вчерашнем митинге в Ереване и повторил сегодня в видеообращении.

Никол Пашинян (слева) и Карен Карапетян

В видео, опубликованном на своей странице в Facebook, Пашинян заявил, что, если не произойдет ничего экстраординарного, сегодня, 24 апреля, его сторонники ограничатся рамками мероприятий, связанных с годовщиной Геноцида армян.

«Вы знаете, что второй раунд переговоров с властями должен состояться завтра, и эти переговоры должны касаться передачи власти без потрясений. Завтра вечером мы снова проведем митинг на площади Республики в 19:00 (18:00 мск — ИА REGNUM ), чтобы поставить вас в известность о том, как идут эти переговоры, и что мы должны делать для того, чтобы довести нашу бархатную ненасильственную народную революцию до логического и полного завершения. Сегодня мы воспользуемся этой возможностью, и у нас будут определенные политические обсуждения, чтобы точно зафиксировать, на каком этапе мы находимся, и какими конкретными шагами мы должны обеспечить де-юре победу народа», — сказал Пашинян.

Ранее на митинге в Ереване лидер оппозиции заявил, что выборы премьера должны состоятся в течение недели. Что касается досрочных парламентских выборов, то они должны пройти в «в минимально возможные логические сроки».

Ещё до отставки Саргсяна Пашинян представил программу смены власти в Армении, согласно которой Серж Саргсян уходит в отставку, «представитель народа» избирается премьером, формируется временное правительство и назначаются досрочные парламентские выборы.

В Армении 11 дней продолжались массовые акции протеста, участники которых требовали отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. 22 апреля после провалившихся переговоров между Саргсяном и Пашиняном полиция задержала последнего. Однако акции протеста продолжились с новой силой. Вечером 22 апреля, когда все организаторы протестного движения находились под стражей, на митинг в Ереване вышло более 100 тысяч человек.

23 апреля Серж Саргсян заявил о своей отставке. Правительство временно возглавил первый вице-премьер Карен Карапетян, который и должен договаривается с Пашиняном.