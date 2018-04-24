Чита, 24 апреля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В Забайкалье стали закрывать крупные детские центры, расположенные на верхних этажах торговых центров. «Первой ласточкой» стал центр «Динозаврия» в Чите.

ГУ МЧС по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня» после пожара

«Открывался наш центр 6 лет назад, и тогда не было такого постановления, что детские игровые зоны должны располагаться на первом и втором этажах. Никто не знал, что такое возможно», — заявили chita.ru в администрации центра. Тем временем в интернете инициативная группа запустила петицию, чтобы «Динозаврию» снова открыли.

Но по данным судебных приставов Забайкальского края, Центральный районный суд Читы уже вынес представление о временном прекращении деятельности центра с целью приведения здания в соответствие с требованиями противопожарной безопасности.

Следующим, по данным специальной комиссии, созданной после трагедии к Кемерове, может стать Hello Kids в ТЦ «Виолина». Причина та же — расположение на третьем этаже.

В Минстрое РФ напомнили, что СНиП (Строительные нормы и правила), в соответствии с которым в торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода, был принят ещё в 2009 году.

Поэтому начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Александр Трухин полагает, что вслед за этими центрами могут закрыться и другие.

«У нас по краю 12 исковых заявлений направлено с применением обеспечительных мер о приостановлении деятельности. Десять исковых заявлений ушло, остальные согласуются с прокурорами районов. По всем десяти заявлено ходатайство о приостановлении деятельности», — пояснил он.

Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошла 25 марта 2018 года около 16:00 по местному времени. Из-за пожара, начавшегося в игровой зоне, расположенной на четвёртом этаже здания (бывшего промышленного предприятия), погибли 60 человек, большинство их которых дети.