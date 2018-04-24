Улан-Удэ, 24 апреля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Главные события Бурятии в специальном обзоре ИА REGNUM

Борис Кустодиев. Балаганы. 1917

Тункинскому району Бурятии пообещали «супервыборы»

Судя по всему, ситуация в Тункинском районе Бурятии, где в последнее время происходили политические разбирательства между ветвями власти, сдвинулась с мёртвой точки. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, после визита главы Бурятии Алексея Цыденова в Тункинский район, состоявшегося 19 апреля, последовали управленческие решения.

Тункинский районный совет депутатов 23 апреля принял решение о самороспуске. Глава муниципального образования Иван Альхеев уходит в отпуск без содержания. Исполнять обязанности главы района будет Вячеслав Цыбикжапов, для этого ему придётся уволиться с поста заместителя председателя правительства РБ по социальному развитию. Впрочем, как уточнили в республиканском правительстве, пост зампреда будет вакантным до его возвращения.

В связи с самороспуском райсовета Цыденов отозвал проект закона Бурятии о роспуске представительного органа муниципального образования «Тункинский район», внесённый на рассмотрение XXIX сессии Народного Хурала (парламента региона — прим. ИА REGNUM ).

«Состоялось заседание райсовета, на котором были утверждены те решения, которые мы совместно выработали. Во-первых, райсовет заявил о самороспуске и в полном составе самораспустился. Это даёт возможность членам райсовета в сентябре заново пойти на выборы», — уточнил глава региона.

В целом, по словам руководителя региона, обстановка в районе была непростой:

«Люди разделились на два лагеря. Не было рабочего взаимодействия между администрацией и райсоветом, с главами поселений. В итоге после общения с жителями района понял, что у людей есть свое видение. И насаждать им свою волю было бы неправильно. Нужно дать людям высказать свою позицию, чтобы они сами выбрали, с кем они пойдут дальше».

В сентябре в Тункинском районе состоится голосование по оценке деятельности главы района.

«Люди всеобщим голосованием поставят ему оценку. Если неудовлетворительную, то новый райсовет также ставит ему неудовлетворительную оценку, и глава района уходит в отставку. Если люди ставят оценку удовлетворительную, соответственно, глава района продолжает работать. Но при этом Иван Александрович (Альхеев — прим. ИА REGNUM ) не будет заниматься организацией выборов. Это даёт возможность всем сторонам более объективно подойти к выборам, без ангажированности. То, что Иван Александрович согласился отойти в сторону и дать возможность людям проголосовать с минимальным административным воздействием, это сильный шаг с его стороны», — объяснил глава Бурятии.

В Тункинском районе в сентябре 2018 года пройдут выборы не только в Народный Хурал Бурятии РБ, также жители района выберут 12 глав поселений из 14.

«В сентябре у нас получаются «Тункинские супервыборы». Мы фактически даём жителям района возможность начать всё с чистого листа, — сказал Цыденов, выразив уверенность, что проблемы в районе «будут сняты» в сентябре. — Понятно, что кто-то останется всё равно недоволен, но в целом уже воля граждан будет высказана, и это позволит стабилизировать ситуацию. Район, наконец, начнёт жить нормальной жизнью».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители Тункинского района стали заложниками разбирательства между ветвями власти. По имеющейся информации, райсовет блокировал решения главы района Ивана Альхеева (в качестве самовыдвиженца выиграл выборы главы района в 2016 году — прим. ИА REGNUM ), ставил неудовлетворительные оценки его работе. Иван Альхеев, в свою очередь, подал заявление о роспуске райсовета в связи с нарушением ряда процедур.

В апреле текущего года СМИ Бурятии сообщили о том, что в регионе был проведён шаманский обряд, посвящённый «избавлению от главы района Ивана Альхеева». Этой новостью заинтересовались федеральные СМИ. О конфликте стало известно далеко за пределами региона.

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В ситуацию пришлось вмешаться главе Бурятии Алексею Цыденову. 19 апреля он встретился с представителями районной администрации и главой муниципального образования Иваном Альхеевым, депутатами райсовета во главе с председателем Аламжи Сыреновым (был основным соперником Ивана Альхеева на выборах главы района — прим. ИА REGNUM ), а также с главами сельских поселений.

Цыденов заявил, что цель его приезда — наведение порядка в районе:

«Чтобы в районе всё успокоилось, клоунада, инициированная некоторыми товарищами, закончилась, и в районе был порядок. Раскачивание ситуации по разным причинам недопустимо. Поэтому сегодня работаю здесь я, представители силовых органов республики».

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Между тем, как передаёт РЕН ТВ, суть конфликта в районе — передел не только власти, но и собственности. И касается это местных курортов. Районные власти утверждают, что здравницы из муниципальной собственности попали в частную, причём по заниженной цене.

«Эти объекты оценили в 9 миллионов рублей, мы заказали независимую экспертизу, провели, оценочная стоимость этих пяти зданий — 240 миллионов рублей. Получается, 230 миллионов рублей мы подарили частнику?» — говорит Альхеев.

В районе ходят слухи, что курорты достались предпринимателям, приближённым к прежней власти, а «новая власть» якобы собирается вернуть здравницу под контроль муниципалитета. Однако депутат совета депутатов муниципального образования «Тункинский район» Мария Парпаева заявила в интервью РЕН ТВ, что «созданы так называемые ООО «Курорты Тунки», куда сейчас будут относиться все курорты, которые будто бы вернули в муниципальную собственность, но на самом деле они будут относиться к обществу с ограниченной ответственностью, где будет единственный учредитель, аффилированный с главой района».

20 апреля в следственном управлении СКР по Бурятии ИА REGNUM сообщили о том, что в Тункинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя местной администрации Юрия Хоренова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при отчуждении муниципальных здравниц.

По версии следствия, 5 ноября 2014 года Хоренов, исполняя обязанности руководителя администрации муниципального образования, подписал постановление, в соответствии с которым в уставной капитал ООО «Жемчужина» под предлогом реновации местных здравниц было передано муниципальное имущество — земельный участок и три здания в местности Вышка Тункинского района. При этом стоимость муниципального имущества при его передаче в уставной капитал была существенно занижена. Вторым учредителем ООО «Жемчужина» (наряду с администрацией района) являлось ООО «Тункинское здоровье», которое спустя год создало ООО «Здоровье» (затем переименованное в ООО «Алтан»).

"Создавая видимость правомерного гражданского оборота, руководители ООО «Тункинское здоровье» передали в уставной капитал вновь созданного ООО «Здоровье» всё имущество первой организации, включая муниципальную землю и строения, получив право единолично владеть, пользоваться и распоряжаться ими. Таким образом, муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб на сумму более 15 млн рублей, что повлекло наступление тяжких последствий», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи допросили бывшего чиновника, в его доме и в администрации прошли обыски. Расследование продолжается.

1628 нарушений

В Бурятии обнародованы первые результаты проверок объектов с массовым пребыванием людей на пожарную безопасность.

Проверки в регионах РФ начались после трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Результаты проверок в Бурятии главе региона Алексею Цыденову 23 апреля на пленарном совещании озвучил заместитель председателя республиканского правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

В целом, по его словам, проверочные мероприятия будут продолжаться до 30 апреля, затем пройдут повторные рейды по устранению выявленных нарушений.

По состоянию на 23 апреля в Бурятии проверили 219 объектов, в том числе 42 торговых комплекса с развлекательными центрами, 24 детских досуговых организации, 38 объектов культуры, 24 объекта спорта, 91 объект иного назначения с массовым пребыванием людей. В результате только 43 объекта (19,6% из числа проверенных) признаны соответствующими требованиям противопожарных норм.

Проверяющие выявили 1 628 нарушений, из них более 300 устранено. В суды направлено 28 исковых заявлений с требованием незамедлительно устранить грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности. Также направлено четыре исковых заявления в отношении торгово-развлекательных центров о приостановлении деятельности детских игровых зон до устранения нарушений. Инициировано приостановление деятельности шести объектов с массовым пребыванием людей до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

По словам Алексея Цыденова, к проверкам соблюдения требований пожарной безопасности нужно привлекать общественные организации. А ответственные за пожарную безопасность в образовательных, культурно-досуговых и других учреждениях должны в обязательном порядке пройти курсы повышения квалификации.

«Весь персонал в обязательном порядке, кто отвечает за пожарную безопасность, отправить на курсы повышения квалификации. Такие курсы необходимо организовать, прошу минобразования, минздрав, минсоцзащиты, минкультуры такую программу повышения квалификации подготовить. По торговым и другим объектам с массовым пребыванием людей определить ответственных, чтобы все они прошли учебу», — сказал Цыденов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о выявленных в Бурятии нарушениях ранее сообщили в республиканской прокуратуре. В ведомстве уточнили, что в ряде проверенных объектов отсутствуют системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной вентиляции. Пожарной сигнализацией, необходимым количеством пожарных извещателей, огнетушителей оборудованы не все помещения торгово-развлекательных объектов. Зафиксирован дефицит эвакуационных выходов, некоторые пути эвакуации отделаны горючими материалами или загромождены и так далее.

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Минприроды без главы

Министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов уходит в отставку по собственному желанию. Эту информацию ИА REGNUM сегодня, 24 апреля, подтвердили в правительстве республики.

По сообщениям местных массмедиа, заявление Сафьянова об увольнении уже подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам самого Сафьянова, он получил предложение о работе от одной из компаний и теперь переедет в Москву.

«Как говорят, я получил предложение, от которого не мог отказаться. Речь идёт о добыче и продаже углеводорода. 3 мая у меня последний рабочий день. Я считаю, что надо идти вперёд, нельзя долго оставаться на одном месте. Так судьбе угодно», — цитирует министра «Ариг Ус».

Напомним, пост министра природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов занимал с июня 2014 года.

Добавим, именно минприроды Бурятии осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти республики Бурятия по вопросам формирования и реализации государственной политики в области охраны озера Байкал, изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов Байкальской природной территории, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности.

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Как уточнили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, исполнять обязанности главы республиканского минприроды будет Алексей Соковиков, который в настоящее врем является врио первого заместителя министра.

«Дорогой» суд

Конституционный суд Бурятии упразднён. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 апреля, в Народном Хурале республики.

Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с упразднением Конституционного суда, на сессии. Парламентарии внесли изменения в конституцию региона, затем приняли закон «Об упразднении Конституционного суда Республики Бурятия».

По словам заместителя председателя правительства Бурятии — руководителя администрации главы и правительства региона Баира Цыренова, «права и свободы граждан не будут ущемлены». Желающие смогут обратиться в Конституционный суд России. Часть полномочий Конституционного суда Бурятии передадут в Верховный суд республики.

Председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Борис Ботоев сообщил, что загруженность Конституционного суда Бурятии была низкой — за год рассматривались 3−4 дела. Учитывая, что годовое содержание этого органа обходилось бюджету в 12 миллионов рублей, каждое решение Конституционного суда стоило 3−4 миллиона рублей, уточнил он.

По итогам голосования по вопросу об упразднении Конституционного суда «за» проголосовали 48 депутатов, «против» — шестеро депутатов.

В республиканском парламенте напомнили, что Конституционный суд Республики Бурятия был создан в 1995 году. В 2013 году по инициативе правительства республики его работу приостановили. В 2015 году Конституционный Суд Российской Федерации рекомендовал республике определиться: упразднить Конституционный Суд Бурятии и внести изменения в конституцию республики, или же вновь начать его финансирование, назначить судей и в полной мере возобновить работу.