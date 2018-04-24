Киев, 24 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Украина не будет лишать гражданства жителей Крыма, Донецка и Луганска, если они участвовали в выборах других стран, служили в вооруженных силах Российской Федерации или в рядах армий Д/ЛНР, или получили российский паспорт не по своей воле. Об этом говорится в предложенном президентом Украины Петром Порошенко законопроекте о внесении изменений в закон «О гражданстве Украины», сказала 24 апреля депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», представитель президента в раде Ирина Луценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гражданство Украины. Порошенко

«Изменения в закон «О гражданстве» уже зарегистрированы. Документ уже находится в парламенте на доработке в соответствующем комитете. В частности, этим законопроектом вносятся изменения относительно правил предоставления и лишения гражданства Украины… Что касается жителей Автономной Республики Крым. В ст. 19 четко черным по белому прописан абзац, предложенный президентом, что полную ответственность за давление, притеснения, принуждения украинских граждан, которые проживают в Крыму, к незаконным действиям должна нести РФ. Следовательно, вероятное приобретение гражданства украинцами, которые проживают на этой территории, под давлением агрессора и оккупанта РФ не будет считаться нарушением украинского законодательства. Эти граждане, как исключение, не будут привлекаться и лишаться гражданства Украины», — сказала Луценко в комментарии каналу «112 Украина».

Кроме того, она объяснила, что этим законопроектом вносятся определенные изменения, которые будут более четко регулировать правила предоставления или лишения украинского гражданства, а комиссии при президенте Украины будет предоставлено больше полномочий для дополнительной проверки документов тех, кто претендует на украинское гражданство или его лишение.

«Всю ответственность за принуждение получать гражданство другой страны, принудительное получение гражданства РФ будет нести сама РФ… Граждане, которые были вынуждены под дулами автоматов принимать участие в референдумах или их заставили служить в российской армии, ДНР или ЛНР будут лишаться криминальной ответственности и не будут лишаться гражданства Украины», — заверила Луценко.

При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука также считает, что крымчан нельзя лишать украинского гражданства.

«Если речь идет именно о тех людях, которые занимаются организацией избирательного процесса на оккупированной территории, то это, возможно, и уместно. А тех людей, которые непосредственно принимают участие в избирательном процессе… Я считаю, что это преждевременно, возможно, даже совсем нецелесообразно. Мы делаем заложниками ситуации многочисленную армию крымчан. И это не будет, с моей точки зрения, благоприятствовать дальнейшей деоккупации и реинтеграции», — заявил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля стало известно, что в раде был зарегистрирован законопроект президента Украины Петра Порошенко, который вносит изменения в закон «О гражданстве Украины». В частности, в документе предлагается прекращать гражданство Украины жителям Крыма, которые участвовали в российских выборах.