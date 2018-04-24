Ярославль, 24 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Гаврилов-Ямском районе из кафе «Генацвале», которое находится на трассе М-8 «Москва-Холмогоры», сбежали два медведя, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одного зверя удалось заманить обратно в клетку, второй пошел в деревню.

Yarregion.ru На медведицу, пришедшую к деревне, напали собаки

В департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области поступила информация о том, что утром 22 апреля сбежали два медведя, которые жили в клетке на территории кафе «Генацвале». Одного беглеца работники кафе заманили обратно в клетку, а медведица направилась в сторону деревни Коромыслово Гаврилов-Ямского района. Там на нее набросились собаки, медведица скрылась от них в лесном массиве.

Как сообщают в департаменте, зверь проявлял агрессию и мог представлять угрозу людям. В двухстах метрах от деревни Коромыслово медведица была застрелена прибывшим на место происшествия егерем.

Что интересно, это уже вторая пара медведей, которая живет на территории кафе «Генацвале». В 2012 году у собственника кафе медведи уже изымались по решению арбитражного суда области. После этого он завел очередных зверей. В 2017 году департамент проверил индивидуального предпринимателя и выдал предписания с требованием вернуть животных в собственность государства, так как они содержались без каких-либо разрешительных документов. После того, как требования были проигнорированы, департамент обратился в арбитражный суд Ярославской области с требованием об изъятии медведей, однако получил отказ. В настоящее время департамент обжалует это решение. Таким образом, уцелевшего медведя могут также изъять.

По неофициальной информации, в кафе живет еще и маленький медвежонок. Видимо, это потомство пары.