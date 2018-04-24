Великий Новгород, 24 апреля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. На особом контроле в ГУ МЧС России по Новгородской области остаётся с ситуация с паводком в Хвойнинском районе — здесь в 11 жилых домах вода поднялась до уровня пола. Кроме того, вода прибывает в посёлке Краснофарфорный Чудовского района. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 апреля, на межведомственном совещании по проблемам взаимодействия прокуратуры Новгородской области и органов местного самоуправления заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Алексей Купин.

ГУ МЧС России по Новгородской области Паводок в посёлке Хвойная Новгородской области. Апрель 2018 года

«С одной стороны, традиционная ситуация. Но уровень воды растёт», — сообщил он о ситуации в Краснофарфорном.

Отметим, что этот посёлок в Новгородской области ежегодно страдает от весеннего подъёма уровня воды в реке Волхов.

Алексей Купин добавил, что на особом контроле остаются и те районы области, где вода только начала спадать: это Любытинский и Крестецкий районы, где также были подтопления жилых домов и приусадебных участков, а также Окуловский, Боровичский, Маловишерский и Чудовский районы, где размыло дороги.

Читайте также: Паводок: дороги «поплыли» уже в восьми районах Новгородской области

«Это настолько скоротечно, что прекращение снабжения населения происходит за одну ночь», — отметил Купин.

По его словам, с 17 апреля 2018 года в Новгородской области всего зафиксировано подтопление более 260 приусадебных участков, 11 жилых домов и 47 участков дорог.

В июле-августе 2017 года, когда Новгородская область также пострадала от стихии, в зоне подтопления было 250 приусадебнных участков, пострадали более 200 человек, более 60 человек было эвакуировано. Дождевыми водами, по данным МЧС, тогда было повреждено 49 участков региональных дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 апреля в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.