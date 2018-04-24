Москва, 24 апреля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Россия попыталась выйти из положения, в которое попала в 1990-е годы, и сразу столкнулась с противодействием, считает доктор юридических наук Евгений Тарло. Об этом он заявил 24 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя продолжающееся ухудшение отношений России со странами ЕC и США.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

«Ситуация столкновения глобальных интересов, — констатировал Тарло. — Россия только попыталась выйти из того положения, в которое она попала в 1990-х годах, как сразу возникли противоречия с США — началась кампания (антироссийская — прим. ИА REGNUM ), которая правил почти не имеет».

Ещё более категорично положение дел оценил военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин.

«Мы исходим из предпосылки, что мы находимся в некой семье народов, но на самом деле все решения по нам были приняты, как только Россия заявила, что у неё есть собственная политика, — сказал Шурыгин. — Нас начали блокировать на всех уровнях. Мы себе должны чётко сказать — мы находимся в состоянии войны, пока холодной. В рамках войны существуют задачи. Ближайшая — обеспечить собственную безопасность. Мы это сделали. Вторая — укрепиться экономически. С этим у нас пока проблемы, что позволяет использовать против нас санкции. Если бы мы все эти годы не занимались тем, чем занимались, а укрепляли экономику, то, конечно, результат был бы другой».

В этой связи эксперт обратил внимание на положение другого государства, тоже подвергаемого остракизму со стороны США и стран Европы.

«Очевидно, что Северную Корею оказалось нечем взять, — констатировал Шурыгин. — Она самодостаточна. У неё есть рядом большой Китай, с которым она полностью ассоциирована экономически. У КНДР есть атомная бомба, и ей наплевать, как к ней относятся США. Заканчивается всё это тем, что Дональд Трамп говорит: «Давайте мы всё-таки будем встречаться с Ким Чен Ыном».

Напомним, что поводом для этого разговора стало заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что страны G7 будут предпринимать совместные действия для ответа на «злонамеренные» действия России. Сказано это было по итогам встречи «Большой семёрки» в канадском Торонто.

«Мы собираемся создать группу G7, которая будет следить за русскими злонамеренными акциями во всех проявлениях, будь то кибервойна, дезинформация, попытки покушения… и коллективно противодействовать», — заявил глава британского МИД.

В итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто министры иностранных дел G7 обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но в то же время объявили о готовности сотрудничать с ней по региональным кризисам и глобальным вызовам.