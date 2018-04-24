Гаага, Нидерланды, 24 апреля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Ответы, которые Великобритания предоставила постоянному представительству России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу от отравлении в британском городе Солсбери бывшего разведчика, шпионившего в пользу Лондона, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не устраивают Москву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

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Как заявили в российской дипмисси, британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые были заданы, отметив, что для более детального анализа потребует время.

В постпредстве добавили, что прорабатывают возможные варианты дальнейших действий.

«В любом случае, будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам», — цитирует РБК ответ дипмиссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Москва направила в Лондон повторный запрос по делу Скрипалей с просьбой ответить на вопросы в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химического оружия, то есть в течение 10 дней. По регламенту Конвенции сторона, которой был направлен такой запрос, должна была ответить на него в течение 10 дней. Ответы были получены российской стороной вечером 23 апреля.

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Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери 4 марта. Официальный Лондон, не представив никаких доказательств, заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. При этом глава британской научно-технической лаборатории, которая занималась идентификацией вещества, Гари Эйткенхед заявил, что экспертам не удалось установить страну-производитель яда.

Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Великобритании бездоказательной провокацией. МИД РФ неоднократно призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти королевства неизменно отвечали отказом.