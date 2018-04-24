Ленинградская область, 24 апреля, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области планируется создать европейский веломаршрут от Выборга до Ивангорода. С его помощью власти региона рассчитывают повысить узнаваемость и привлекательность Ленобласти у туристов и получить материальную выгоду от путешественников на велосипеде. Об этом во вторник, 24 апреля, заявил губернатор Александр Дрозденко, выступая перед депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист

«У Ленинградской области есть отличная возможность попасть в европейский проект велосипедных маршрутов «Евровело». Область получит несомненную выгоду — велотуристы останавливаются чаще и тратят гораздо больше, нежели путешественники на автомобиле. Поэтому новый туристский продукт подтолкнёт к развитию инфраструктуру, даст импульс появлению новых гостиниц, кафе, торговли», — сказал глава региона.

Дрозденко также сообщил, что за последние пять лет количество туристов, посетивших Ленобласть, увеличилось в 2,5 раза.

«Уверен, что эту цифру можно и нужно утроить. Каждый город Ленинградской области должен стать туристически привлекательным», — отметил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одним из способов продвижения городов, по замыслу властей, может стать создание ремесленной слободы в каждом районном центре Ленинградской области, а также центра ремесленной торговли в Выборге.

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В своем апрельском отчете перед депутатами Александр Дрозденко развил эту идею.

«В качестве первого шага мы планируем в течение трёх лет создать в каждом городе — столице района Ленинградской области исторический или пешеходный центр, где будет ограничено движение транспорта. Здесь, среди исторических памятников, а в новых городах — среди новых памятников, появятся точки продажи товаров народных промыслов, современные предприятия общепита, велодорожки, будут обустроены стоянки с объектами придорожной инфраструктуры», — сказал губернатор Ленобласти.

Кроме того, по его словам, область продолжает активно работать над проектом реставрации исторического центра города Выборга.

«Это один из двух в стране признанных городов-музеев. Благодаря этому статусу Выборг входит в целый ряд государственных программ, направленных на сохранение исторических памятников. Финансирование мероприятий по этим программам превышает 20 млрд рублей», — отметил губернатор.

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Напомним, 2018 год объявлен в Ленинградской области Годом туризма. Как заявлял ранее губернатор Дрозденко, этот год будет переломным для развития областных туристических проектов. Такими крупными проектами являются реконструкция исторического центра Выборга, реконструкция Коневецкого монастыря и Старая Ладога. Также регион разработал десять маршрутов продолжительностью в 2−6 дней в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».

Три новых туристических маршрута создали в Ленинградской области специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Они включают в себя древние крепости, расположенные на территории региона. Власти Ленобласти рассчитывают привлечь этим болельщиков, которые приедут на матчи ЧМ-2018 в Петербург.