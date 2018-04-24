Москва, 24 апреля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Региональные координаторы «Волонтеров Победы» проводят одиночные пикеты у здания посольства Украины в Москве в связи с задержанием активистки Елены Одновол, сообщил журналистам руководитель пресс-службы движения «Волонтеры Победы» Егор Лукьянчиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одиночный пикет у здания посольства Украины в Москве в поддержку Елены Одновол

«С самого утра возле посольства стоят волонтёры. Пикеты одиночные, ребята сменяют друг друга. Не могу сказать, сколько всего человек примет участие в этом, так как это полностью их инициатива. Команда очень сплоченная, все сопереживают, думают, что можно сделать и как помочь Елене. В первую очередь, цель пикета — поддержать ее и призвать власти Украины ее освободить», — цитирует РАПСИ слова Егора Лукьянчикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодую женщину, задержанную 23 апреля на границе с Крымом, подозревают в государственной измене.

«Задержанному вчера на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, уведомлено о подозрении в совершении государственной измены», — сообщила журналистам в понедельник, 23 апреля спикер украинской «прокуратуры Автономной Республики Крым»Татьяна Тихончик.

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко так же сообщил СМИ о причине задержания гражданской активистки. По словам Юрия Луценко, Елена Одновол «предоставила содействие России и неправительственной всероссийской общественной организации в проведении подрывной деятельности против Украины на ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности».

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