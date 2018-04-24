Анкара, 24 апреля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 апреля, что Анкара продолжит борьбу с терроризмом не только на востоке страны, но на севере Ирака и Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

С таким заявлением турецкий лидер выступил на заседании правящей партии «Справедливости и развития» в Анкаре, в ходе которой он подчеркнул решимость страны в борьбе против «террористической группировки» Рабочая партия Курдистана (РПК).

«Мы не уйдем из Джуди, Габар, Беслер-Дерелер, Тендюрек и Кандиля», — отметил глава Турции, имея в виду горы, находящиеся на юге страны и севере Ирака.

«Мы продолжим делать все, что необходимо для спокойствия нашей нации. Мы будем также делать все, что необходимо в северной части Сирии», — добавил он.

Напомним, авиация Турции регулярно совершает авианалеты на позиции предполагаемых членов РПК — организации, признанной террористической в США, ЕС и Турции.

В свою очередь, в Сирии турецкие вооруженные силы проводят операцию «Оливковая ветвь», направленная против курдских Отрядов народной самообороны (YPG). YPG и их политическое крыло партию «Демократический союз» (PYD) в Анкаре считают частью РПК.