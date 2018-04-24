Бартошице, Польша, 24 апреля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Польский суд арестовал на четыре месяца 30-летнего жителя Калининградской области, ранее осужденного за контрабанду сигарет. Как сообщил Варминьско-Мазурский отдел Польской пограничной службы, россиян был задержан накануне на пункте пропуска Голдап.

Strazgraniczna.pl Польская пограничница

По данным ведомства, калининградец ранее был осужден судом польского города Бартощице и наказан штрафов в размере 18 600 злотых (около 350 тысяч рублей). Однако контрабандист не стал платить штраф и более того изменил фамилию, чтобы продолжать поездки в Польшу.

«Он подумал, что таким образом перехитрит офицеров пограничной охраны и покинет Польшу. Трюк не сработал», — констатирует на своем сайте Польская пограничная служба.

Теперь калининградец отправился в СИЗО на срок 130 дней.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что контрабанда сигарет из российского эксклава в Польшу длится уже более 25 лет. Жители приграничья пользуются разницей — почти вдвое — цен на табачные изделия в России и Польше.