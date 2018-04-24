Москва, 24 апреля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин еще не говорил по телефону с подавшим в отставку премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Об этом 24 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Путин пока не контактировал ни с Сержем Саргсяном, ни с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении первым вице-премьером Кареном Карапетяном.

Ранее представитель Кремля отказался проводить параллели между протестами в Армении и государственным переворотом на Украине. Он отметил, что подобное сравнение неуместно — ситуация в этих двух странах совершенно разная.

Он также заявил, что события в Армении — внутреннее дело этого государства. Песков выразил удовлетворение тем, что ситуация в Ереване «никак не идёт по пути дестабилизации». В Кремле надеются на порядок и стабильность в Армении, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении с середины апреля продолжались протесты, вызванные избранием бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Десятки человек пострадали в результате потасовок с полицией.

23 апреля премьер-министр Армении Саргсян официально подал в отставку. Президент Армен Саркисян принял отставку правительства.

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