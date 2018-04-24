Вильнюс, 24 апреля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас встретился с членами грузинского и украинского парламентов, которые интересовались опытом Литвы при реализации проектов, «гарантирующих энергетическую независимость», и при переориентировании страны на возобновляемую энергетику, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 апреля, в минэнерго Литвы.

Цитата из х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». Реж. Марк Захаров. 1980. СССР Рассказчик небылиц

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«Министр энергетики представил истории успеха за последние 10 лет в энергетике Литвы — влияние электросоединений с Польшей и Швецией и Клайпедского терминала СПГ на энергетическую безопасность», — подчёркивает пресс-служба литовского ведомства.

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«Эти проекты отмечают существенный перелом, когда Литва во второй раз получила независимость от России — на этот раз в энергетике. Устойчивый импорт электроэнергии и газа не только повышает энергетическую безопасность, но еще позволяет снизить цены на электроэнергию и газ», — сказал Вайчюнас, не уточняя, что газ с СПГ-терминала в Клайпеде ориентировочно на треть дороже, чем российский, а промышленных потребителей обязали законом покупать именно сжиженный дорогой газ в ущерб собственной экономике.

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По утверждению минэнерго Литвы, гостей больше всего интересовал опыт Литвы при реализации установок Третьего энергетического пакета ЕС и разделении сфер поставки, передачи и распределения природного газа. Говоря о реформе этих сфер энергетики, Вайчюнас подчеркнул, что «необходимо начертить амбициозные цели и придерживаться их в полном объеме, избегая любых компромиссов — только в этом случае можно надеяться на хорошие результаты».

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На встрече также был затронут вопрос планируемого газопровода Nord Stream 2. Министр энергетики заверил представителей Украины, что по оценке Литвы этот проект — «геополитический, поэтому Литва поддерживает задаваемые Украиной вопросы о транзите природного газа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на газ с СПГ-терминала в Литве засекречена под предлогом коммерческой тайны, однако, учитывая издержки, в том числе издержки на содержание инфраструктуры терминала, вместе с дорогим сжиженным газом конечная цена для потребителей выше ориентировочно на 30%. Несмотря на переход страны в 2016 году на сжиженный газ, в 2017 году основным поставщиком в Литве вновь стал «Газпром». Тем временем подводное электросоединение со Швецией регулярно и ежемесячно с момента пуска выходит из строя. В 2018 году цены на электроэнергию в Литве достигли исторического максимума. Страны Прибалтики намерены выйти из системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва) и синхронизироваться с системой континентальной Европы, обеспечивая стабильность своей работы в том числе и за счёт соединений со Скандинавией.

При этом все связи с Белоруссией и Россией планируется отключить. Чиновники, в свою очередь, заявляют, что такой переход даст возможность снизить цены.

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