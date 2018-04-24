Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Полигон токсичных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области превратился из госпредприятия в государственное казенное учреждение и теперь полностью находится под контролем городских властей Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Полигон «Красный Бор», укрытие котлованов

ГУПП «Полигон «Красный Бор» стал ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор». Решение было принято и подписано в Смольном еще в декабре 2017 года. После прохождения необходимых процедур 17 апреля 2018 года организационно-правовая форма «Красного Бора» официально изменилась.

Напомним, власти Петербурга задумались над переводом опасного полигона из статуса предприятия в формат казенного учреждения еще в 2016 году. Полигон прекратил прием и размещение промышленных отходов по решению суда в 2014 году, а значит, предприятие больше не имело права заниматься коммерческой деятельностью и не могло получать доход, который шел на содержание полигона. В связи с планами по рекультивации опасного объекта понадобилась реорганизация и передача полномасштабного контроля над полигоном городским властям.

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Напомним, власти Петербурга объявили о работе над проектом рекультивации полигона. По предварительной информации процесс будет разделен на несколько этапов. Сначала вокруг полигона будет выполнено вертикальное экранирование — иначе говоря, сооружена стена в грунте глубиной 8−10 метров с целью предотвращения выхода загрязненных вод за границы полигона.

На втором этапе будет проводиться экранирование площади в 46 га, на которой складируются отходы. Будет создана системы сбора фильтрата и отведения его на комплекс очистных сооружений. Запланирована также переработка всех жидких отходов неорганического состава объемом примерно 75 тыс. кубометров. Будет выполнена частичная переработка отходов органического состава карт (котлованов) №64 и №68.

В настоящее время основным является вопрос об установке сооружений для очистки жидкости из карт №64 и №68 и и ливневых стоков с территории предприятия. Проект, разработанный петербургской компанией «РАОПРОЕКТ», остановился на этапе прохождения государственной экологической экспертизы. Департамент Росприроднадзора по СЗФО не согласовал проектные документы и отправил их на доработку.

«Установка, заявленная на государственную экологическую экспертизу, не способна очищать сточные воды полигона по причине ее неэффективности, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. — В результате принято решение о несоответствии документов экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды».

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.