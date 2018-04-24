Киев, 24 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Рост средней зарплаты на Украине до 10 тыс. грн. (382 долл.) в 2018 году, о чём ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, не вернет украинских рабочих из-за границы.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Об этом 24 апреля в эфире канала «112 Украина» заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Он напомнил, что после майдана размер средней зарплаты на Украине упал почти в два раза, c $450 до $250.

«До майдана средняя зарплата по Украине была 450 долл. Если у нас средняя зарплата будет 450 долл., да, действительно, будут возвращаться. Сейчас — 250 долл. Если даже повысить до 10 тыс. грн., но курс гривны повысится к 30 грн. за доллар, это ничего не даст. Пока у нас зарплата будет болтаться на уровне 200−300 долл., это (возврат рабочих из-за рубежа) нереально. Нужно, чтобы было как до майдана — 450 долл., а лучше 600 долл. Тогда не будет смысла ездить на заработки ни в Россию, ни в Польшу, будут работать в Украине», — сказал Охрименко.

При этом он сообщил, что в 2017 году Польша трудоустроила наибольшее количество украинских рабочих, опередив Россию.

«По официальным данным России, на территории России работает 2,4 млн граждан Украины, из них где-то 1 млн с территорий сепаратистских республик… Если сравнить 2013 год с 2017 годом, то количество украинских гастарбайтеров, которые работают в России, уменьшилось за исключением сепаратистских республик. Из-за эффекта зарплат больше украинцев стало ездить в Польшу, чем в Россию», — пояснил Охрименко.

Он также призвал министерство иностранных дел и его главу Павла Климкина начать оказывать реальную помощь украинцам, которые работают за границей.

«Многие украинцы жалуются, что у них нет защиты трудовых прав за пределами Украины. Многие требуют, чтобы им урегулировали вопрос с пенсиями. Люди хотят знать, где им будут платить пенсии — в Украине, в России, в Польше? Также нужно урегулировать вопрос с избеганием двойного налогообложения… Это хорошо, что украинцы работают за рубежом. Появится у нас работа, будет зарплата 600−700 евро, украинцы сами вернутся», — подытожил Охрименко.

Как сообщалось, в марте премьер-министр Гройсман отметил, что в 2018 году целью правительства является повысить среднюю зарплату до 10 тысяч гривен (382 долл.).

«Реальная средняя зарплата в Украине в феврале выросла на 10,5% (по сравнению с февралем 2017 года). Наша цель — достичь показателя средней зарплаты в 10 тыс. грн. по итогам года», — отметил Гройсман.

Напомним, в марте госстат Украины проинформировал, что в феврале 2018 года средняя зарплата на Украине выросла на 1,5%, достигнув 7 828 гривен (299 долл.). В сравнении с февралем 2017 она увеличилась на 26,1%. «Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7 828 грн., что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн.). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) — на 26,1%», — говорится в опубликованном сообщении.