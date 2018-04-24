Москва, 24 апреля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Несмотря на реформы, которые проводит украинская власть, поток отправляющихся на заработки за границу украинцев только растет, считает политический обозреватель интернет-издания UKRAINA.RU Александр Чаленко. Об этом он заявил 24 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, вознамерившегося вернуть на Украину три миллиона её граждан, отправившихся работать в Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

«Они (украинские власти — прим. ИА REGNUM ) находятся внутри демагогического тренда, — сказал Чаленко. — Им постоянно нужно говорить, почему в стране всё время всё плохо. Идут реформы, а людей всё больше и больше уезжает. Уезжают в Польшу, уезжают в Россию. Когда я был в Польше и разговаривал с руководителем профсоюза гастарбайтеров и спрашивал его, почему в Польшу едет очень много украинских мигрантов, он мне ответил, что до 2014 года никто в Польшу не ехал, так как зарплаты в этих двух странах были сопоставимые. А сейчас едут из-за 500 долларов. На Украине упали зарплаты».

Напомним, что, как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с активом украинской общины в Торонто, в настоящее время на территории России проживают почти три миллиона украинцев, то есть почти каждый двенадцатый гражданин страны. По мнению Климкина, постоянно так продолжаться не может и ситуацию необходимо менять.

«Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация, — отметил Климкин. — Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются в Украину. В то же время это происходит очень медленно».