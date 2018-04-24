Тутаев, Ярославская область, 24 апреля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Экологический пост для замеров уровня загрязнения атмосферного воздуха, отработав два с половиной месяца, уехал в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района Ярославской области. Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха в мобильной модификации стоимостью 12,8 миллиона рублей в 2017 году закуплена ГПБУ «Мосэкомониторинг». На границе жилой застройки и промышленной зоны Тутаева он появился в феврале 2018 года в качестве эксперимента — благодаря договоренности между правительствами Ярославской области и Москвы. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на резкий химический запах, поступавшие в администрацию района.

Yarregion.ru Пост контроля

«У меня родители живут на улице Моторостроителей, это недалеко от улицы Розы Люксембург. Проблеме неприятного запаха — лет пять. Помню, когда ночевала у родителей летом, то просыпалась с больной головой и ощущением во рту, словно всю ночь резину жевала. Прошлым летом запах был, но не такой сильный. Сейчас он не так чувствуется, поскольку окна закрыты из-за холодной погоды», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Тутаева Татьяна Иванова.

Станция, размещенная в специальном автоприцепе, была установлена на улице Розы Люксембург.

И вот 23 апреля экологический пост уехал. Как сообщили в администрации Тутаевского района, пост был выделен во временное и бесплатное пользование. Администрации оплатила только реагенты и работу сотрудников. На это ушло около 300 тысяч рублей.

«Мы зафиксировал два момента. Первый — жалобы людей совпадают с увеличением концентрации веществ в воздухе, то есть жалобы обоснованы. Но мы увидели, что до предельной концентрации, когда наносится вред здоровью человека, есть серьёзный запас прочности. Превышения допустимой концентрации веществ не было зафиксировано», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Благодаря работе поста определили два предприятия, которые подозревают в выбросе этих веществ. На них была проведена дополнительная проверка. Результаты, впрочем, как и названия самих предприятий, пока неизвестны. Местные власти собираются поработать с предприятиями и будут вносить предложения об изменении технологии, чтобы со стороны жителей города не было жалоб на запах. Экологический пост, в связи с ненадобностью и с целью экономии бюджетных средств, отправлен в столицу.