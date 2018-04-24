Москва, 24 апреля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Законопроект о запрете рекламы услуг по написанию выпускных и аттестационных работ правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Цитата из х/ф «Приключения электроника». Реж. Константин Бромберг. 1980. СССР Недоучка

Таким образом, авторы приравняли рекламу услуг по написанию дипломных работ, рефератов, курсовых и прочее к рекламе наркотиков, взрывчатых веществ, табака и сигарет.

Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации, отмечает правительство.

Прежде всего, авторы обеспокоены тем, что «в настоящее время существенный объем предложений услуг по подготовке и написанию работ представлен лицами, не ведущими предпринимательскую деятельность в этой области».

Законопроект носит превентивный характер.

«Предполагается, что установление на федеральном уровне запрета рекламы оказания услуг по подготовке и написанию работ будет способствовать снижению распространения данных услуг, а также будет способствовать повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности, в том числе при использовании в своих интересах лицом, оказавшим такие услуги, результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц», — указали авторы.