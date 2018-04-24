Москва, 24 апреля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Проходящие торги на рынке криптовалютных активов продолжают удивлять делающих ставку на обвал биткоина в ближайшие месяцы до $0 и внушать уверенность в скором полете наверх до $25 тыс. цены первого по объемам торгов актива. Но при этом обе позиции могут быть ошибочными. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов.

venturebeat.com Bitcoin

Котировки биткоина (BTC) на бирже Binance 24 апреля утром продолжили развитие восходящего тренда, который начался в День космонавтики 12 апреля от уровня $6 743. Максимумом сессии 24 апреля стал уровень $9 300, по которому проходит 38.2% коррекция относительно вошедшего в мировую историю повышения котировок с сентября по декабрь 2017 года.

«Скорее всего, можно предположитьт продолжение консолидации в этом районе с возможностью движения в район $9 580 — $9 600 в рамках пятой волны Эллиота, если кто-то из читателей предпочитает понимать движение котировок по волновому анализу.

Но это скорее будет уже финальное движение и стоит задуматься об открытии позиций на продажу. Лично для меня подтверждением этого прогноза станет закрытие дневной свечи ниже ранее обозначавшихся в обзорах ставшими поддержкой уровней $8 800 — $9 000», — пояснил эксперт.

24 апреля вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) продолжает рост вслед за Bitcoin. Уровень $700, который в последние дни звучит, как цель в профессиональном сообществе криптотрейдеров вполне вероятно будет достигнут.

По его мнению, наиболее вероятным движением после этого события станет обратное снижение к значимому уровню $670, где проходит поддержка в виде неоднократных разворотов трендовых движений цены и 38.2% коррекция по уровням Фибоначчи относительно самого мощного повышения цены ETH с сентября по декабрь 2017 года.

«Из новостного фона крипторынка хочется отметить еще одну прекрасную новость о готовности признавать криптовалюты государствами и крупным капиталом. Так банк Goldman Sachs, больше специализирующийся на создании инвестиционных стратегий и получении прибыли на Уолл-стрит, нанял Джастигна Шмидта (Justin Schmidt) в качестве главы подразделения по криптоактивам.

Ранее на прошедшей неделе банк Barclays рассказал о планах по созданию торговой площадки для криптовалют. Эти новости могли стать поводами для наблюдаемого сегодня на графиках активного роста», — считает Щипанов.

Но не все так оптимистично. 23 апреля в Иране запретили все криптовалюты. По слухам это решение финансового регулятора связано с успешным обходом Telegram блокировки и в этой стране, а также сбором на два первых этапах ICO $1.7 млрд, часть из которых могла уйти из Ирана неучтенными.

«Что касается долгосрочной динамики биткоина. Очень маловероятным представляется сценарий с обесценением BTC (во всяком случае в 2018 году), но и роста до $250 тыс., как утверждает криптоэнтузиаст Джон Маккафи, в этом году ждать не стоит.

Долгосрочный прогноз предполагает коррекцию в районе $5−6 тыс. с последующим стартом уверенного роста (тот самый «to the moon») с середины лета», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Аксаков: Говорить о криптовалютах субъектов РФ преждевременно