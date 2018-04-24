Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 24 апреля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьск разразился скандал вокруг финансовой помощи тяжелобольному ребёнку. Мать мальчика утверждает, что на его обследование необходимо более 300 тысяч рублей, местные врачи отрицают факт платности процедур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Питер Брейгель Старший. Страсти. Сребролюбие. 1558

В середине апреля 2018 года паблике «8 микрорайон, г. Ноябрьск!», а потом ещё и в других семи местных группах в соцсетях появилась история пятилетнего мальчика Юлиана, которому с октября 2017 года не могут поставить точный диагноз местные врачи. Сейчас уже ясно, что ребёнку с тяжёлой формой эпилепсии придётся получать медицинскую помощь за пределами автономного округа. Сумма требуется немаленькая — 300 тыс. рублей. И это только на обследования в Москве. Многие ноябряне откликнулись на беду — стали перечислять деньги матери Юлиана, которая одна воспитывает двух детей. Учитывая факт, что жители Ноябрьска не понаслышке знакомы с качеством оказания медицинских услуг в местной больнице, никто не счёл предосудительным финансово помочь землякам. Кроме того, ежедневно публикуются отчёты, от кого поступают деньги на счёт помощи. Да и сам ямальский город Ноябрьск, вотчину «Газпрома», трудно назвать крупным населённым пунктом. Здесь проживают около 107 тысяч человек, и люди друг с другом знакомы. Неравнодушные жители Ноябрьска и местные журналисты стали звонить и приезжать домой к больному ребёнку, чтобы поддержать одинокую мать, пожелать ей сил и терпения.

Но в тех же социальных сетях появилась отповедь врача местной ЦРБ, написавшей о плохом уходе за ребёнком со стороны матери и утверждающей, что мальчик прекрасно лечится на всём готовом и бесплатном.

«Действительно, ребенок имеет хроническое заболевание, которое установлено специалистами Тюмени. Данное заболевание требует строгой пунктуальности по времени приема и регулярности в приеме лекарственных препаратов. С октября 2017 года и по настоящее время Юлиан обеспечен необходимыми лекарственными препаратами на бесплатной основе по региональной льготе в полном объеме. Но, к сожалению, нерегулярность приема данных препаратов и отсутствие контроля со стороны родителей привели к ухудшению состояния, что потребовало в марте 2018 года госпитализации на лечение в стационарных условиях. Учитывая детский возраст пациента, с имеющимся активным желанием лечащего врача-невролога в оказании помощи, в настоящее время выписки из истории развития и заболевания ребенка направлены в клиники Российской Федерации с целью дообследования и коррекции назначенной терапии. Обследование и необходимое лечение в федеральных клиниках осуществляется на бесплатной основе, в рамках имеющегося у пациента полиса обязательного медицинского страхования. По возвращении из клиники компенсация транспортных расходов одному из родителей и самому несовершеннолетнему будет произведена в рамках действующего положения по оплате дороги. В сборе денежных средств для обследования и лечения Юлиана необходимости нет», — пишет публично один из врачей местной больницы.

Мать Юлиана в ответ предоставила всю цепочку отказов в федеральных клиниках, куда её посылали «неравнодушные» врачи местной больницы: то лечим только взрослых, то не занимаемся более данным направлением. Фактически одинокую мать с ребёнком активно посылают обследоваться «на деревню к дедушке». Женщина опубликовала в соцсетях медицинскую карту сына, чеки, подтверждающие, за что ей пришлось уже заплатить, историю отказов. И сообщила, что именно врач-невролог из больницы Ноябрьска отправлял её с ребёнком на обследования в Тюмень и Екатеринбург, чтобы спасти мальчика. А те, в свою очередь, отправляют в Москву. Бесплатное обследование никто не предлагает. Слова же медика, выступившего в защиту врачей Ноябрьска, мать больного мальчика назвала «ложью».

Жители Ноябрьска, близко знающие мать, у которой помимо больного Юлиана растёт ещё один ребёнок, стали в социальных сетях посылать проклятия врачу, вызвавшемуся обелять халаты коллег. «Дипломы ваши куплены, только деньги на нашем горе стрижёте, негодяи», — общий тон выступлений ноябрян был передан довольно точно в одном сообщении.

«Как вы можете писать такое, что контроля со стороны мамы не было, если бесплатное лекарство недавно только стали выдавать, от которых сыпь по всему лицу была, а до этого времени всё мама Юлиана старалась покупать за свой счёт, работала в школе. Ей постоянно во время работы звонили с детского садика и говорили, что у Юлиана приступ эпилепсии. Её уволили из-за того, что она легла с Юлианом в больницу. Денег категорически не хватает, алименты она не получает — отец детей не гражданин России. Как вы можете писать, что сбор средств на обследования Юлиану не нужен, если приступы постоянно происходят, никто чёткий диагноз не ставит. А ведь при каждом приступе эпилепсии умирают клетки мозга!» — написала самую вежливую из отповедей женщина, знакомая с ситуацией в семье больного ребёнка.

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что главный врач ЦГБ Ноябрьска Олег Шалаев намеревается провести служебную проверку, чтобы оценить качество медпомощи, оказанной сотрудниками больницы Юлиану. И приглашает мать мальчика к детальному разбору сложившейся ситуации. Безусловно, женщина готова к конструктивному диалогу и рада любой помощи со стороны медиков.

И справедливости ради надо сказать, что в департаменте здравоохранения ЯНАО признают нехватку квалифицированных медицинских кадров в автономном округе, особенно врачей узкой специализации и младшего медперсонала. Зато, согласно статистике, растет число провизоров.

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Обеспеченность врачами в медицинских организациях в 2016 году составила 60% при коэфициенте совместительства 1,4. Квалификация докторов далека от идеала. С высшей категорией — 28% врачей трудится в ЯНАО, с первой — 10%, со второй — 6%, почти 55% — не имеет категории. И ситуация с медицинскими кадрами в ЯНАО практически не улучшилась. Об этом ИА REGNUM сообщало в конце 2017 года.