Вашингтон, 24 апреля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Министерство обороны США намеренно занижает характеристики российской противоракетной системы С-400. Как пишет журнал National Interest, это делается для того, чтобы сорвать поставки С-400 в Турцию.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

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Издание ссылается на слова официального представителя Пентагона Даны Уайт, которая на днях заявила, что практически все выпущенные по территории Сирии в середине апреля ракеты поразили цель, а произведенные Россией системы противоракетной обороны оказались абсолютно неэффективны. При этом, напомним, что Москва и Дамаск сообщили о 70% сбитых сирийской и российской ПВО ракетах.

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То, что заявления о неэффективности российских зенитных комплексов — продуманный блеф, считает эксперт Бюро военно-политического анализа Дмитрий Задорожный.

«Такая позиция введения в заблуждение связана с желанием Турции приобрести эти системы (ЗРК С-400 — прим.). Что касается реальной эффективности систем ПВО, так они реально продемонстрировали свою работу. Минобороны РФ уже отчиталось по этому поводу», — добавил эксперт.

Задорожный отметил, что эти заявления сродни очередному бессмысленному удару США по сирийской республике — Турция не откажется от закупки российских С-400, пишут «Известия». По его словам, это масштабная пиар-акция, которую нужно было показать всему миру.

Эксперт добавил, что российский зенитно-ракетный комплекс С-400, учитывая коэффициент эффективности по испытательным стрельбам, на данный момент самая совершенная система в мире по соотношению цена-качество.

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Как сообщало ИА REGNUM, кредитное соглашение по поставкам С-400 Россия и Турция подписали в декабре 2017 года. Ранее, в сентябре, Анкара сделала первый платёж в рамках соглашения о поставках С-400. По имеющимся данным, речь идёт о покупке четырёх дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки С-400 ожидаются в марте 2020 года.

При этом Анкара рассчитывает, что С-400 появятся у неё на вооружении уже в 2019 году. В начале апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что сроки поставок российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию будут сокращены по просьбе Анкары. Российский лидер отметил, что «мы ускорили производство и договорились по ценам».

Добавим, что к покупке Турцией, которая пока ещё является членом военного блока НАТО, оружия у России власти США всегда относились крайне негативно. Пентагон всё время подчеркивал, что российские С-400 никак не удастся интегрировать в управляющие системы НАТО и решение Турции закупить эти комплексы является тревожным.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по военным и гражданским объектам на территории Сирии, выпустив по ним свыше 100 ракет. Удары стали ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте, в которой обвинили сирийский правящий режим.