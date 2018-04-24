Москва, 24 апреля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Параллели между происходящим в Армении и госпереворотом на Украине проводить не стоит. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не стал бы проводить параллель, так как ситуация совсем разная, — сказал представитель Кремля. — И вряд ли можно проводить прямые параллели».

Песков также добавил, что сравнивать ситуацию в Армении с госпереворотом на Украине неуместно.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, на фоне новостей об избрании экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра оппозиция развернула по всей стране протестные акции. В результате столкновений с полицией пострадали десятки человек.

23 апреля премьер-министр Армении С. Саргсян официально подал в отставку.

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