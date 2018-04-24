Москва, 24 апреля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Кунцевский суд Москвы признал 40-летнего Максима Бушина виновным в препятствовании правосудию — адвокат съел материалы дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Кунцевской межрайонной прокуратуры.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1856

Бушин представлял по доверенности интересы москвички, которую привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Женщину заподозрили в «пьяном» вождении.

Свой проступок Бушин совершил 7 декабря 2017 года в помещении одного из судебных участков столичного района Филевский парк. Юрист попросил для ознакомления материалы дела, после чего вырвал из него документы, содержащие результаты показаний алкотестера, и съел их на глазах сотрудников суда.

В отношении юриста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 294 УК РФ, «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия». В качестве наказания ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, адвоката обязали пройти лечение от наркомании. Подзащитную Бушина лишили прав на 1 год и восемь месяцев.