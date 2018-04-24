Кадыров: ЗАГСы созданы для того, чтобы разрушать семью
Грозный, 24 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Чечне не планируют принимать закон о разрешении многоженства. По мусульманским законам, для того чтобы иметь не одну жену, специального закона не требуется. При этом регистрировать все браки в ЗАГСе вовсе необязательно, так как это ведомство создано специально, чтобы разрушать семьи. Такое мнение высказал глава Чечни Рамазан Кадыров 24 апреля в эфире телеканала «Россия 24»
По мусульманским законам мужчина имеет право иметь четырех жен. При этом, как отметил глава Чечни, мужчина обязан жениться на любимой женщине и содержать ее.
«Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он взял в ЗАГС и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она — законная жена», — заявил глава Чечни.
Запись в ЗАГСе же, по его словам, делается тогда, когда между мужчиной и женщиной нет доверия. Поэтому, само это учреждение придумано «для коварных целей», отметил Кадыров, в том числе для того, чтобы «растаскивать имущество при разводе».
«Это первый шаг, сделанный законом, для того чтобы разрушить семью», — считает чеченский лидер.
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Отметим, Кадыров не раз высказывался на тему введения закона, разрешающего многоженство. При этом он всегда подчеркивал, что, несмотря на мусульманские законы о допустимости иметь четырех жен, в Чечне нет ни одного случая, чтобы в ЗАГСе был зарегистрирован такой брак.
По словам Кадырова, иметь по нескольку любовниц при законной жене — гораздо более безнравственно, чем взять в жены вторую женщину и честно исполнять свои семейные обязанности по содержанию своей супруги и детей от нее.
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