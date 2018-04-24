Грозный, 24 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Чечне не планируют принимать закон о разрешении многоженства. По мусульманским законам, для того чтобы иметь не одну жену, специального закона не требуется. При этом регистрировать все браки в ЗАГСе вовсе необязательно, так как это ведомство создано специально, чтобы разрушать семьи. Такое мнение высказал глава Чечни Рамазан Кадыров 24 апреля в эфире телеканала «Россия 24»

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По мусульманским законам мужчина имеет право иметь четырех жен. При этом, как отметил глава Чечни, мужчина обязан жениться на любимой женщине и содержать ее.

«Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он взял в ЗАГС и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она — законная жена», — заявил глава Чечни.

Запись в ЗАГСе же, по его словам, делается тогда, когда между мужчиной и женщиной нет доверия. Поэтому, само это учреждение придумано «для коварных целей», отметил Кадыров, в том числе для того, чтобы «растаскивать имущество при разводе».

«Это первый шаг, сделанный законом, для того чтобы разрушить семью», — считает чеченский лидер.

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Отметим, Кадыров не раз высказывался на тему введения закона, разрешающего многоженство. При этом он всегда подчеркивал, что, несмотря на мусульманские законы о допустимости иметь четырех жен, в Чечне нет ни одного случая, чтобы в ЗАГСе был зарегистрирован такой брак.

По словам Кадырова, иметь по нескольку любовниц при законной жене — гораздо более безнравственно, чем взять в жены вторую женщину и честно исполнять свои семейные обязанности по содержанию своей супруги и детей от нее.

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