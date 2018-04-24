Киев, 24 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. К концу 2020 года инфляция на Украине снизится до 5%, заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, сообщает 24 апреля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, НБУ проводит жесткую монетарную политику для снижения инфляции. Благодаря мерам регулятора инфляция ко второй половине 2019 года войдет в целевой диапазон, а к концу 2020 года и вовсе снизится до 5%.

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Сологуб отметил, что жесткие меры являются вынужденными, поскольку хоть и сдерживают рост ВВП Украины, но позволяют постепенно снизить инфляцию.

Напомним, НБУ четыре раза повышал учетную ставку в период с октября по март 2017−2018 годов. На данный момент ставка составляет 17%, и регулятор не намерен ее снижать в течение 2018 года.

Рост инфляции на сегодня на Украине составляет порядка 14,1%, прогнозируемый рост к концу 2018 года — 8,9%. Международный валютный фонд (МВФ) приводит более оптимистичные цифры — 7% роста инфляции к концу 2018 года.