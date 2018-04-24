Москва, 24 апреля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Увеличение финансирования социальной части федерального бюджета и выделение на эти цели дополнительных средств даст дополнительный импульс для развития экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двигатель прогресса. Экономика

Президент РФ Владимир Путин после своей инаугурации 7 мая может издать указ о выделении на социальную сферу порядка 10 трлн рублей до 2024 года, пишет Bloomberg. Речь идет о финансировании здравоохранения, образования и инфраструктуры. По данным агентства, за счет увеличения финансирования президент планирует обеспечить прорывное улучшение качества жизни граждан РФ, о котором он говорил в своем послании Федеральному собранию. Предполагается, что средства на финансирование социальных отраслей удастся выделить за счет уменьшения финансирования оборонной отрасли РФ.

Между тем на оборону последние годы выделялось немало средств в федеральном бюджете, считает Нилов.

«В последние годы достаточно много средств выделялось на оборону, и мы видим, какая современная и боеспособна армия сегодня. Если такое решение обсуждается наверху и будет принято, то значит, теперь приоритеты другие», — уверен Нилов.

Однако он уверен, что если президент примет решение об увеличении финансирования социальной сферы за счет обороны, то это решение точно не будет принято в ущерб обороноспособности и безопасности РФ.

Между тем, по словам Нилова, в его комитет и к нему лично чаще всего обращаются граждане, которые просят решить именно социальный вопросы. Поэтому идею выделить на эти цели дополнительное финансирование депутат поддерживает.

«Граждане чаще всего жалуются по вопросам пенсий, зарплат, пособий, невозможности получить инвалидность и подобным вопросам. Поэтому, конечно, всячески можно поддерживать все решения, которые приводят к улучшению ситуации в социальной сфере. За счет этого повышается благосостояние граждан, покупательная способность, то есть начинается постепенная борьба с бедностью. Все это дает дополнительный импульс для развития экономики», — считает Нилов.