Ярославль, 24 апреля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак направила письмо в комиссию по вопросам помилования на территории Ярославской области и губернатору Ярославской области с просьбой помиловать экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила Алина Львова, бывшая доверенным лицом Собчак на президентских выборах.

Суд над Урлашовым

Просьба Евгения Урлашова о помиловании будет рассмотрена комиссией 26 апреля. Собчак пишет о том, что мэр популярен в городе, а многие считают уголовное дело политическим. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга просит проявить милосердие к политику.

«12,5 лет, вырванные из жизни, в ужасных условиях, потерянное здоровье, отсутствие возможности видеть дочь, лишившуюся матери в младенчестве и пожилую маму, которую он может не увидеть уже никогда, в силу ее преклонного возраста и здоровья — это большая человеческая трагедия. Срок содержания Евгения Робертовича под стражей уже почти 5 лет, из которых около четырех лет он провел в камере. Это уже достаточно суровое наказание, которое ему выпало», — пишет Ксения Собчак.

Председатель комиссии по вопросам помилования Георгий Колобов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что пока письмо он не видел. В правительстве Ярославской области тоже сказали, что письмо к ним не поступало.

«У Евгения Робертовича до сих пор очень высокий рейтинг. Наверное, неспроста люди называют его народным мэром и так ему доверяют. Мы прошли избирательную кампанию и сейчас общаемся с людьми в более легком режиме, и люди очень хорошо отзываются об Урлашове», — сказала корреспонденту ИА REGNUM доверенное лицо Ксении Собчак на выборах-2018 года Алина Львова.

Письмо губернатору и в комиссию по помилованию было отправлено в электронном виде и в бумажном варианте. Алина Львова надеется, что письмо уже пришло в канцелярии адресатов и в ближайшее время получатели его прочитают.