Ярославль, 24 апреля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Подкуп избирателей и использование административного ресурса на предварительном голосовании не являются нарушением закона. Об этом, отвечая на вопрос депутата, заявил на заседании Ярославской областной думы 24 апреля председатель регионального избиркома Олег Захаров.

Yaroslavl.izbirkom.ru Избирательная комиссия Ярославской области

Депутат Андрей Ершов сказал, что одна из партий проводит предварительное голосование, и ему известны случаи покупки голосов и использования административного ресурса, принуждающие зависимых избирателей.

Ершов спросил, можно ли обращаться по таким фактам в правоохранительные органы.

«В существующей системы обращаться в правоохранительные органы бессмысленно. Предварительное голосование находится за пределами законодательного регулирования. Но я бы посоветовал обращаться в высшие партийные органы той партии, которая проводит предварительное голосование», — сказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Из этого депутат Андрей Ершов сделал вывод, что подкупать избирателей на предварительном голосовании можно. Выборы в Ярославскую областную думу пройдут в единый день голосования в сентябре 2018 года.