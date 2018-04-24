Киев, 24 апреля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Численность миротворческой миссии ООН в Донбассе в зависимости от ее задач может составить от 10 до 40 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба минобороны Украины 24 апреля, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

«Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч. Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35 — 40 тысяч», — сказал Полторак.

Министр заявил, что Украина имеет большой опыт по взаимодействию с миротворческими миссиями, в частности, более 20 тыс. украинских военных прошли через миротворческие миссии.

«У нас есть огромный опыт: много офицеров, генералов, военнослужащих прошли миротворческие миссии. Начиная от начальника генштаба, завершая командирами частей. Поэтому мы четко понимаем, как надо взаимодействовать с миссией», — сказал Полторак.

В свою очередь экономический эксперт Александр Охрименко считает, что военные не заинтересованы во вводе в Донбасс «голубых касок» ООН.

«Очень часто блокпосты с обеих сторон — это обычные окна для контрабанды. И украинские военные, и сепаратисты не хотят миротворцев потому, что возникнет проблема с откатами и заносами», — написал Охрименко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 23 апреля в Торонто (Канада) в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» состоялось специальное заседание по вопросам Украины. В заседании G7 принял участие глава МИД Украины Павел Климкин.

По итогам встречи он рассказал, что страны G7 поддержали украинский вариант ввода миротворческой миссии в Донбассе. По его словам, концепция Кремля по миротворцам неприемлема и направлена на «укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить нас».

Напомним, решение о вводе на Украину миротворцев ООН может принять только Совет Безопасности ООН. При этом Украина, США, Германия и Франция выступают за то, чтобы миротворцы были наделены полноценным мандатом миротворческой операции с правом размещаться вдоль российско-украинской границы и возможностью разоружать незаконные вооруженные формирования. В то же время РФ выступает за то, чтобы миротворцы ООН размещались только на линии столкновения ВСУ и армий Донецка и Луганска. Также Кремль не против, чтобы миротворцы сопровождали наблюдателей миссии ОБСЕ, которые работают на всей территории Донбасса.