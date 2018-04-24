Новосибирск, 24 апреля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Учительница истории и обществознания из Новосибирска ставит своим ученикам оценки за ответы в Instagram. Через социальную сеть Елена Вервейн даёт школьникам задания, таким образом стимулируя их учить предметы и получать дополнительные баллы.

Скриншот страницы Instagram Елены Вервейн Педагог из Новосибирска учит школьников через Instagram

Как рассказала учительница РИА Новости, идея помочь ученикам быстрее усваивать материал возникла у неё около месяца назад. Именно тогда один из школьников заявил, что не представляет, как можно отличить Екатерининский дворец от Зимнего по плохим фотографиям в пособиях. С тех пор в Instagram Елены стали появляться снимки различных памятников культуры и архитектуры, а также другие иллюстрации, помогающие запомнить термины и даты.

Скриншот страницы Instagram Елены Вервейн Педагог из Новосибирска учит школьников через Instagram

«Пишем в директ! Называем храмы в том порядке, в котором они указаны. Первые пять человек — пятерки по истории», — пишет учительница в своём профиле.

Елена отметила, что подобные задания в Instagram она публикует в качестве повторения и возможности доучить. Ученики шестых и седьмых классов, которых она учит в этом году, положительно отнеслись к такой инициативе и просят чаще давать подобные задания.

Елена допускает, что ответы на её вопросы школьники могут найти в интернете. Но не считает, что это плохо.

«У современных детей клиповое мышление, они не сидят и не читают книг. Они увидели картинку, иллюстрацию и, может быть, запомнили. В потоке огромного количества информации надо найти главное, я в этом стараюсь им помочь. Думаю, что запоминают», — подчеркнула она.

Елена отмечает, что причин для негативного отношения к такому подходу обучения со стороны руководства не должно быть, ведь задания необязательные и представляют собой альтернативу творческой работе.

«Чтобы понять современного школьника, надо знать его интересы, вкусы, предпочтения», — добавила педагог.

Обучение через Instagram уже оценили и пользователи социальных сетей. Многие из них отметили креативность учительницы и считают, что такое подход мотивирует школьников учиться. Некоторые пользователи даже выразили желание присоединиться к ним и освежить знания по истории.

«Хм, креативно. Все бы учителя с креативностью подходили к обучающему процессу, глядишь, и дети учиться начнут!» — отметила Дана Н.

«Ссылку на «Инстаграм» в студию! Будем все просвещаться», — пишет Надежда Д.

Впрочем, не всем пришлась по душе такая инициатива. Часть пользователей считают, что дети могут найти информацию в интернете и при этом ничего не учить. Некоторые даже заявили, что Елену нужно уволить, так как она не следует методике обучения.

«Вот образование в Рашке: ctrl +a, ctrl + c, ctrl + v», — пишет Константин К.

«Уволить надо её. Есть методика обучения. А это нужно всё пресекать», — считает Еремей К.

Несмотря на нестандартный подход к работе, в целом за нарушение учебного плана действительно может обернуться для педагога плачевными последствиями. Примером может служить история с преподавателем музыки из Новосибирска. В октябре 2016 года преподаватель музыки одной из новосибирских гимназий предложила семиклассникам в качестве домашнего задания выучить песню Михаила Круга «Владимирский централ». По словам учительницы, у неё со школьниками сложились доверительные отношения, поэтому она разрешила им самостоятельно выбрать песню. Родителей учеников это возмутило, поэтому они обратились к руководству гимназии.

Директор школы объявила учительнице замечание за нарушение учебного плана и отметила, что за ней установлен персональный контроль. Руководство гимназии будет чаще посещать её уроки, а сама учительница каждый день обязана показывать поурочное планирование.