Ярославль, 24 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Теперь жители могут зайти на сайт и увидеть — крови какой группы в данный момент не хватает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Станция переливания крови

Зелёным отмечены группы и резус-фактор, которые находятся в избытке, жёлтая отметка обозначает, что такая кровь заканчивается, а красный цвет сигнализирует о том, что запасы достигли критического минимума, сообщают в мэрии Ярославля.

В год областную станцию переливания крови посещают около 15 тысяч доноров, в среднем это 100 человек в день. За год персонал заготавливает свыше 20 тонн донорской крови для больниц Ярославской области.

«Каждый донор у нас получает компенсацию на питание в 432 рубля, углеводное питание перед процедурой донации, полное освобождение от работы в этот день и один дополнительный выходной в году. Кроме того, почетные доноры (а их у нас более 8 тысяч) имеют право на отпуск в любое удобное для них время, курортно-санаторное лечение, обслуживание в государственных лечебных учреждениях без очереди, предоставление льготной транспортной карты и ежегодную денежную выплату в размере 13 тысяч рублей», — пояснила заведующая отделом комплектования донорских кадров областной станции переливания крови Людмила Логинова.

Кроме того, в Ярославле есть еще два отделения переливания крови: в областной клинической больнице и железнодорожной.