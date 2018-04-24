Магаданская область, 24 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В Магаданской области жители жалуются на слишком высокие цены на овощи, сообщая, что за килограмм помидоров или огурцов приходится платить иногда до 700 рублей. Откуда берутся такие цены и как можно решить эту проблему, корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель общественной палаты региона Яков Радченко, подтвердивший распространённую ранее предпринимателями информацию о повышении тарифов на авиаперевозки компанией «Аэрофлот».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

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По словам Якова Радченко, стоимость этой услуги выросла примерно на 30%, и теперь перевозка килограмма овощей или фруктов обходится более чем в 300 рублей.

«Тарифы действительно повысились, но моментального воздействия на цены это не оказало, — тем не менее уверен председатель ОП региона. — Тут две тенденции — весной повысился этот авиатариф, но с другой стороны, себестоимость этих овощей и фруктов стала ниже, чем зимой, потому такого ощутимого на 30% скачка цен не было. Получается цены застыли где-то на уровне от 550 до 700 рублей именно на те овощи-фрукты, которые везут через Москву. Это производители Краснодарского края, Азербайджана, Сербии, Израиля».

Яков Радченко признал, что проблема дороговизны овощей в Магаданской области действительно существует, но вместе с тем отметил, что можно купить огурцы-помидоры из Китая по цене 200−250 рублей, но качество их, конечно, ниже.

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«Действительно предприниматели и потребители озадачены этой проблемой. Это отражение того дефицита дальнемагистрального авиатранспорта, который складывается в этом году, потому что рейсов на Москву стало меньше физически в силу того, что летает только группа компаний «Аэрофлота». Сейчас только 4 рейса в неделю, летом будет 6, а в прошлом году летом было 10. В Магадан стали летать самолёты, как правило, более вместимые в целом, и перевезут эти 6 рейсов больше пассажиров, чем 10 прошлогодних, но грузовая ёмкость — это отдельная тема. В принципе, я вполне понимаю «Аэрофлот»: они на всех рейсах ввели плоские доступные тарифы и, естественно, желают где-то дополнительно подзаработать. А допзаработки для компаний, летающих на Дальний Восток, это как раз-таки грузоперевозки. Они провели тендер среди транспортных компаний, которые, осознавая дефицит грузовых ёмкостей, задрали цены более чем в 300 рублей за килограмм, потому и сложилась такая ситуация. Сейчас пытаются это как-то решить», — пояснил Яков Радченко.

По его словам, по тендеру был реализован не весь грузовой объём самолётов «Аэрофлота», осталась порядка трети ёмкости, и по ней власти региона сейчас ведут переговоры.

«Проблема действительно сложная, потому рынок маленький, хоть и богатый по покупательской способности, — отметил также Яков Радченко. — В Магаданской области всего 146 тыс. жителей, и для того, чтобы гонять регулярно один грузовой самолёт — тут просто столько потребителей не будет, поэтому для этого используются пассажирские самолёты. Раскупить транспортный самолёт народу не хватает».

Яков Радченко предположил, что проблема дорогих овощей и фруктов на Колыме отчасти будет решаться уменьшением поставок с юга России или из Европы и увеличением объёмов завоза китайской продукции из Владивостока и Хабаровска: по сравнению с ценами на доставку из Москвы такая транспортировка будет стоить копейки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области переживают, что из-за роста стоимости грузоперевозок авиатранспортом цены на огурцы и помидоры, которые и так стоят около 500 рублей за килограмм, вырастут ещё сильнее. По данным СМИ региона, стоимость услуг компании «Аэрофлот» по перевозке грузов выросла с 250 до 345 рублей за килограмм товара. Цены увеличились с апреля 2018 года.