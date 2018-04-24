В России накажут за санкции, Запад нацелился на развал Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- «Полная утопия»: Пушков высказался о планах Украины вернуть из России своих граждан;
- Настало время активизироваться: ШОС призвали создать инструменты против терроризма;
- Следовать или отвергать: в России могут принять закон о наказании за соблюдение санкций;
- «Дело Скрипалей»: Великобритания дала ответы Москве;
- Сохранить влияние: западные страны взяли курс на развал Сирии.