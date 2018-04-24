Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Грузовые автомобили перестанут пускать в Санкт-Петербург на время проведения Чемпионата мира по футболу. Как сообщили в Смольном, выдача специальных разрешений для большегрузов прекратится с 14 июня по 15 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург Арена и Лахта-центр

Речь идет, впрочем, о районах, прилегающих к аэропорту «Пулково» и стадиону на Крестовском острове. Для клиентских групп FIFA были разработаны маршруты, частично пролегающие по Кольцевой автодороге, Западному скоростному диаметру, Пулковскому шоссе, Московскому проспекту и другим трассам, поэтому оттуда решено убрать крупногабаритные грузовые автомобили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге во время «мундиаля» будут введены повышенные меры безопасности. Проезд на Крестовский остров на автомобиле будет запрещен, за исключением машин островных жителей, которые заранее получат специальный пропуск в МФЦ. Въезд на парковку у стадиона будет возможен только со специальным билетом на матч с оплаченным допуском на стоянку.

Кроме того, в городе ограничат и движение автобусов. Передвигаться по Петербургу в дни чемпионата смогут только муниципальные автобусы и те, что имеют разрешение от МВД.