Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. За минувшую неделю, с 16 по 22 апреля, в Петербурге госпитализированы 290 человек с диагнозом грипп. Это на четверть меньше показателя предыдущей недели, сообщил 24 апреля телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на врачей клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Николай Пластов. Доктор. 1966

«У заболевших главным образом фиксируется грипп типа А (H3N3). Таких заболевший 43 человека. Еще у 34 тип В. А у 18 пациентов диагностирован «свиной грипп» А (H1N1)», — отмечает источник.

Напомним, что эпидемия гриппа была объявлена в Петербурге 20 марта: тогда за неделю с 19 по 25 марта были госпитализированы 654 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало апреля, от гриппа и вызванных им осложнений в Петербурге скончались два человека. В сезоне 2015/2016 годов было 102 летальных исхода. В сезоне 2016/2017 годов — пять смертей от гриппа в Петербурге.

По данным санитарных врачей, перед началом эпидсезона 2017—2018 годов прививку от гриппа в Петербурге сделали более 2,5 млн человек, то есть около половины населения города.