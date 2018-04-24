Томск, 24 апреля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Томский государственный университет (ТГУ) предоставил региональному управлению МЧС доступ к геоинформационной системе (I-GIS) для мониторинга паводковой ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТГУ, программный комплекс создан в интересах администрации Томской области и служб экстренного реагирования. Он будет отслеживать паводковую обстановку в населённых пунктах, расположенных вблизи Томи и Оби. На основе данных, поступивших с гидропостов, I-GIS будет составлять прогноз с указанием населённых пунктов, количества зданий и людей, которые окажутся в зоне риска.

Tsu.ru ТГУ предоставил региональному управлению МЧС доступ к геоинформационной системе для мониторинга паводковой ситуации

«Региональное управление МЧС уже получило доступ к геоинформационной системе (I-GIS) для мониторинга паводковой ситуации. Ресурс находится в разработке, но уже сейчас мы с помощью геопортала можем наблюдать за рекой Томь. Это очень удобно, например, мы видим, насколько может подняться уровень воды, какие участки будут подтоплены, и уже исходя из складывающейся обстановки предпринимать необходимые действия. В целом можно сказать, что этот ресурс очень полезен в нашей деятельности», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 апреля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

По словам одного из главных разработчиков программного комплекса, доцента ГГФ ТГУ Вадима Хромых, планируется, что в пиковый период паводка датчики, которыми оборудованы гидропосты, будут передавать информацию на сервер I-GIS каждые четыре часа.

«В нашем регионе есть несколько десятков посёлков и деревень, для которых проблема подтопления стоит очень остро. Программный комплекс будет производить расчёты для всех населённых пунктов Томской области, расположенных на Томи и Оби», — отметил Хромых.

Кроме того, программа будет предоставлять экстренным службам и другую важную информацию — текущий и критический уровень воды для данной местности, общую численность населения в указанном пункте, количество людей, прописанных в домах, попадающих в зону подтопления. В отдельной строке указывается число детей.

Для населённых пунктов в долине Томи, а также Старой Шегарки и Победы предусмотрена дополнительная функция — получение 3D-изображения местности и всех зданий, расположенных на территории. по словам специалистов, это позволит визуально оценить степень риска для каждого объекта.

В скором времени такая функция будет доступна для всех населенных пунктов и в долине Оби, подчеркнул Вадим Хромых.

Над осуществлением этой идеи работали бакалавры и магистранты ГГФ ТГУ. Сейчас они занимаются оцифровкой карт и топографических планов, которые после специальной обработки средствами ГИС трансформируются в 3D-модель.

Вадим Хромых отметил, что в перспективе функционал системы можно расширить:

«Например, внести данные о собственниках жилья, дополнить телефонной базой. В случае ухудшения гидрологической обстановки можно навести курсор на дом, попадающий в зону риска, увидеть телефоны людей, которые там могут находиться, и быстро их оповестить».

По данным ТГУ, геопортал, созданный учеными вуза, позволяет отслеживать не только паводковую ситуацию, но и обстановку с лесными пожарами, прогнозировать урожай дикоросов в регионе и другое. I-GIS включает в себя пять блоков: «Паводок», «Лесоустройство», «Пожары», «Дикоросы», «Инфраструктура» и объединяет огромный массив данных. Для них в системе хранения данных суперкомпьютера ТГУ «СКИФ Cyberia», на базе которого размещен геопортал, выделено 40 терабайт памяти.

Напомним, по оценкам МЧС, паводковая обстановка на реке Томь в настоящее время стабилизирована. Подтопленных жилых домов в населённых пунктах нет.