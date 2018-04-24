Москва, 24 апреля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Жители Украины, желающие перейти на территорию Донецкой народной республики, подверглись снайперскому обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщила 24 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Питер Брейгель Старший. Избиение младенцев. Около 1565–1567

Инцидент произошел 19 апреля 2018 года между пунктом пропуска ДНР «Александровка» и пунктом пропуска, находящимся под контролем вооруженных сил Украины.

Когда не участвующие в вооруженном конфликте две женщины и мужчина попытались пересечь участок границы, киевские каратели открыли по ним огонь из снайперских винтовок. В результате мирные граждане получили ранения.

По факту расстрела российские следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Другое уголовное дело возбуждено по факту обстрелов объектов в ДНР из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В ведомстве отметили, что атакованные объекты в Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки не являются военными целями. Из-за ударов один мирный житель получил ранения, еще один погиб.

«Эти действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, грубо нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней», — говорится в сообщении.

В ходе следственных и оперативно-розыскных действий российские правоохранители намерены установить лиц, причастных к указанным преступлениям.