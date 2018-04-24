Ярославль, 24 апреля, 2018, 10:45 — ИА Регнум. 24 апреля на заседании Ярославской областной думы депутаты решили не спешить с рассмотрением вопроса по ввозу московского мусора в регион. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума

С предложением рассмотреть скандальный «мусорный» вопрос до 1 мая и вызвать из отпуска губернатора Дмитрия Миронова для доклада обратился лидер коммунистов Александр Воробьев:

Мы все с вами являемся свидетелями ситуации, когда в Ярославской области за спиной законодательной власти и всех жителей, нарушая конституцию и свою клятву, губернатор решил завозить в Ярославль московский мусор. Причем нам демонстративно по этому вопросу врали: сначала говорили, что ничего не происходит, потом — что мусор ярославский, а далее констатировали, что решение будет приниматься после совета с депутатским корпусом и общественностью. Фракция КПРФ подавала обращение в Ярославскую областную думу о рассмотрении вопроса сначала хотя бы на комитетах в срок до 1 мая. На сегодняшний день этого не произошло. Мы должны в самые короткие сроки рассмотреть этот вопрос на комитетах и в силу чрезвычайной ситуации докладывать обязан губернатор, которого жители приняли решение отозвать из отпуска. Тот человек, который принимал решение, и должен с депутатами разговаривать, не перекладывая на подчиненных лиц ответственность за то, что происходит и будоражит всю Ярославскую область», — сказал Александр Воробьев.

На это депутат облдумы Виктор Волончунас заметил, что спешка в этом вопросе вовсе ни к чему:

«Я вчера подписал документ, где просил правительство ответить на более чем 10 вопросов, и на имя председателя правительства направил такой запрос. К 1 мая, после праздников мы спокойно сядем и будем заниматься темой мусора. Никакой критической кризисной ситуации у нас нет, Волга из берегов не выходит. То, что мусорная свалка завалена и что-то делается вне закона — этого не наблюдается», — сказал он.

В итоге большинством голосов областная дума решила не рассматривать на комиссии мусорный вопрос до 1 мая и не вызывать для этого губернатора как докладчика.