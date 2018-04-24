Севастополь, 24 апреля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Корабли Черноморского флота России отрабатывают алгоритмы ведения морского боя. По информации отдела информационного обеспечения Черноморского флота, учения проходят в Средиземном море.

Иван Айвазовский. Смотр Черноморского флота в 1849 году. 1886

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Уточняется, что в них принимают участие четыре корабля: фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый». Учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки корабельной группировки ЧФ.

Экипажи кораблей научатся отражать атаки, отработают нанесение ударов по береговым целям, а также проведут тренировки по оказанию помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2018 года совместное учение в пунктах базирования Черноморского флота было проведено дежурными сменами центров управления, корабельными и расчётами постов противовоздушной обороны.

В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.

В тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота, находящиеся в различных пунктах базирования.